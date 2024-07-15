https://ria.ru/20240715/vzryvy-1959691216.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 15.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Взрывы прогремели в понедельник в Николаевской области Украины, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:54

2024-07-15T08:54

2024-07-15T08:54

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Николаевской области Украины, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлена. "В Николаевской области взрывы", - говорится в сообщении издания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, украина