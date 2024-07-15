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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 15.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Взрывы прогремели в понедельник в Николаевской области Украины, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:54
2024-07-15T08:54
2024-07-15T08:54
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Николаевской области Украины, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлена. "В Николаевской области взрывы", - говорится в сообщении издания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
"Страна": в Николаевской области Украины прогремели взрывы