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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:54 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/vzryvy-1959691216.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 15.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Взрывы прогремели в понедельник в Николаевской области Украины, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:54
2024-07-15T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Николаевской области Украины, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлена. "В Николаевской области взрывы", - говорится в сообщении издания.
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николаевская область
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4.7
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

"Страна": в Николаевской области Украины прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Николаевской области
Украинские пожарные в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Николаевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Николаевской области Украины, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе не объявлена.
"В Николаевской области взрывы", - говорится в сообщении издания.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраина
 
 
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