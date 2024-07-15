https://ria.ru/20240715/vybory-1959887932.html

В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах

В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 15.07.2024

В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на парламентских выборах в Сирии завершилось, начался подсчет голосов, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на заявление высшего... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:37

2024-07-15T21:37

2024-07-15T21:37

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сирия

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КАИР, 15 июл - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Сирии завершилось, начался подсчет голосов, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на заявление высшего судебного комитета по выборам. Ранее голосование было продлено на два часа - до 21.00 по местному времени (совпадает с мск). "Избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов на выборах в Народный совет", - сообщается в заявлении. В понедельник в Сирии проходили выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тысячи кандидатов вели борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. На территории страны действовали свыше 8,1 тысячи избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране.

https://ria.ru/20240715/asad-1959745482.html

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия