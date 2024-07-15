https://ria.ru/20240715/vybory-1959887932.html
В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах
В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 15.07.2024
В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах
Голосование на парламентских выборах в Сирии завершилось, начался подсчет голосов, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на заявление высшего... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:37
2024-07-15T21:37
2024-07-15T21:37
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сирия
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КАИР, 15 июл - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Сирии завершилось, начался подсчет голосов, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на заявление высшего судебного комитета по выборам. Ранее голосование было продлено на два часа - до 21.00 по местному времени (совпадает с мск). "Избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов на выборах в Народный совет", - сообщается в заявлении. В понедельник в Сирии проходили выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тысячи кандидатов вели борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. На территории страны действовали свыше 8,1 тысячи избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах
SANA: в Сирии закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов
КАИР, 15 июл - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Сирии завершилось, начался подсчет голосов, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на заявление высшего судебного комитета по выборам.
Ранее голосование было продлено на два часа - до 21.00 по местному времени (совпадает с мск).
«
"Избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов на выборах в Народный совет", - сообщается в заявлении.
В понедельник в Сирии проходили выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тысячи кандидатов вели борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. На территории страны действовали свыше 8,1 тысячи избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране.