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В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 15.07.2024
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21:37 15.07.2024
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В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах
В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 15.07.2024
В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах
Голосование на парламентских выборах в Сирии завершилось, начался подсчет голосов, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на заявление высшего... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:37
2024-07-15T21:37
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КАИР, 15 июл - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Сирии завершилось, начался подсчет голосов, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на заявление высшего судебного комитета по выборам. Ранее голосование было продлено на два часа - до 21.00 по местному времени (совпадает с мск). "Избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов на выборах в Народный совет", - сообщается в заявлении. В понедельник в Сирии проходили выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тысячи кандидатов вели борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. На территории страны действовали свыше 8,1 тысячи избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране.
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в мире, сирия
В мире, Сирия
В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах

SANA: в Сирии закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНа одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборах в Сирии
На одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборах в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
На одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборах в Сирии
Читать ria.ru в
КАИР, 15 июл - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Сирии завершилось, начался подсчет голосов, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на заявление высшего судебного комитета по выборам.
Ранее голосование было продлено на два часа - до 21.00 по местному времени (совпадает с мск).
«
"Избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов на выборах в Народный совет", - сообщается в заявлении.
В понедельник в Сирии проходили выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тысячи кандидатов вели борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. На территории страны действовали свыше 8,1 тысячи избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране.
Президент Сирии Башар Асад во время голосования на парламентских выборах в Сирии. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Асад проголосовал на парламентских выборах в Сирии
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