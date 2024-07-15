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В подмосковных автобусах из-за жары начали бесплатно раздавать воду
В подмосковных автобусах из-за жары начали бесплатно раздавать воду - РИА Новости, 15.07.2024
В подмосковных автобусах из-за жары начали бесплатно раздавать воду
Пассажиры подмосковных автобусов могут бесплатно получить прохладную воду, которую из-за сильной жары раздают сотрудники Мострансавто. Об этом рассказал 360.ru... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:57
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пассажиры подмосковных автобусов могут бесплатно получить прохладную воду, которую из-за сильной жары раздают сотрудники Мострансавто. Об этом рассказал 360.ru со ссылкой на минтранс региона.Для раздачи напитков используют остановки, автовокзалы и автостанции. Получить воду можно в часы наиболее пиковой загрузки – утром и вечером.Пассажиры могут без препятствий выйти и зайти из автобусов, пункты выдачи расположены таким образом, чтобы не мешать потоку.Отмечается, что воду также можно получить в такси и электричках. В частности, на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком, Киевском вокзалах, а также на станциях Мытищи и Подольск.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Пассажиры подмосковных автобусов могут бесплатно получить прохладную воду, которую из-за сильной жары раздают сотрудники Мострансавто. Об этом рассказал 360.ru
со ссылкой на минтранс региона.
Для раздачи напитков используют остановки, автовокзалы и автостанции. Получить воду можно в часы наиболее пиковой загрузки – утром и вечером.
Пассажиры могут без препятствий выйти и зайти из автобусов, пункты выдачи расположены таким образом, чтобы не мешать потоку.
Отмечается, что воду также можно получить в такси и электричках. В частности, на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком, Киевском вокзалах, а также на станциях Мытищи и Подольск.