https://ria.ru/20240715/vlasti-1959794963.html
Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо
Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо - РИА Новости, 15.07.2024
Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском локализован на площади 62 гектара, сообщил в понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:40
2024-07-15T15:40
2024-07-15T15:59
происшествия
лесной пожар под новороссийском
новороссийск
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959800292_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_c7dea2d33690e55b67754fcc082afe52.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском локализован на площади 62 гектара, сообщил в понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений"."Прямо сейчас вместе с Анатолием Супруновским осматриваем местность в районе урочища Сухая Щель. Пожар локализован на площади 62 гектара", - написал Кондратьев.
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959800292_68:0:1205:853_1920x0_80_0_0_83b93d7dee42dfe8958d7074c23832de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лесной пожар под новороссийском, новороссийск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лесной пожар под Новороссийском, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо
Власти: лесной пожар в районе хутора Дюрсо локализован на площади 62 га