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Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо - РИА Новости, 15.07.2024
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15:40 15.07.2024 (обновлено: 15:59 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vlasti-1959794963.html
Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо
Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо - РИА Новости, 15.07.2024
Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском локализован на площади 62 гектара, сообщил в понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:40
2024-07-15T15:59
происшествия
лесной пожар под новороссийском
новороссийск
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском локализован на площади 62 гектара, сообщил в понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений"."Прямо сейчас вместе с Анатолием Супруновским осматриваем местность в районе урочища Сухая Щель. Пожар локализован на площади 62 гектара", - написал Кондратьев.
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происшествия, лесной пожар под новороссийском, новороссийск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лесной пожар под Новороссийском, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо

Власти: лесной пожар в районе хутора Дюрсо локализован на площади 62 га

© Фото : Официальный Telegram-канал Губернатора Краснодарского краяПоследствия лесного пожара в районе урочища Сухая щель. 15 июля 2024
Последствия лесного пожара в районе урочища Сухая щель. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал Губернатора Краснодарского края
Последствия лесного пожара в районе урочища Сухая щель. 15 июля 2024
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском локализован на площади 62 гектара, сообщил в понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений".
"Прямо сейчас вместе с Анатолием Супруновским осматриваем местность в районе урочища Сухая Щель. Пожар локализован на площади 62 гектара", - написал Кондратьев.
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ПроисшествияЛесной пожар под НовороссийскомНовороссийскВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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