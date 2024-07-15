https://ria.ru/20240715/vlasti-1959794963.html

Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо

Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо - РИА Новости, 15.07.2024

Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском локализован на площади 62 гектара, сообщил в понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:40

2024-07-15T15:40

2024-07-15T15:59

происшествия

лесной пожар под новороссийском

новороссийск

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959800292_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_c7dea2d33690e55b67754fcc082afe52.jpg

КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском локализован на площади 62 гектара, сообщил в понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений"."Прямо сейчас вместе с Анатолием Супруновским осматриваем местность в районе урочища Сухая Щель. Пожар локализован на площади 62 гектара", - написал Кондратьев.

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лесной пожар под новороссийском, новороссийск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)