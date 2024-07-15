Владивосток и Ош стали городами-побратимами
Российский Владивосток и киргизский Ош стали городами-побратимами
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Российский Владивосток и киргизский Ош стали городами-побратимами, сообщает мэрия дальневосточной столицы.
"Соглашение об установлении побратимских связей между городами Владивосток и Ош заключили в рамках XI российско-киргизской межрегиональной конференции в Красноярске... Город Ош стал первым побратимом Владивостока в Киргизской Республике и Центральной Азии в целом", - говорится в сообщении.
Минск и Баку станут городами-побратимами
16 мая, 15:32
Документ подписали заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний и заместитель мэра города Ош Замир Юсупов, информируют власти.
"Во Владивостоке осуществляет свою деятельность канцелярия посольства Киргизской Республики в РФ. Согласно информации от руководителя канцелярии посольства, в настоящее время во Владивостоке проживают более трех тысяч киргизов, занятых в сфере здравоохранения, услуг, строительства, благоустройства и развития городской инфраструктуры", - говорится в релизе.
Приморье в этом году планирует две бизнес-миссии во Вьетнам
22 марта, 12:25