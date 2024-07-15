https://ria.ru/20240715/vladivostok-1959799392.html

Владивосток и Ош стали городами-побратимами

Владивосток и Ош стали городами-побратимами - РИА Новости, 15.07.2024

Владивосток и Ош стали городами-побратимами

Российский Владивосток и киргизский Ош стали городами-побратимами, сообщает мэрия дальневосточной столицы. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:53

2024-07-15T15:53

2024-07-15T15:53

владивосток

ош

красноярск

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Российский Владивосток и киргизский Ош стали городами-побратимами, сообщает мэрия дальневосточной столицы. "Соглашение об установлении побратимских связей между городами Владивосток и Ош заключили в рамках XI российско-киргизской межрегиональной конференции в Красноярске... Город Ош стал первым побратимом Владивостока в Киргизской Республике и Центральной Азии в целом", - говорится в сообщении. Документ подписали заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний и заместитель мэра города Ош Замир Юсупов, информируют власти. "Во Владивостоке осуществляет свою деятельность канцелярия посольства Киргизской Республики в РФ. Согласно информации от руководителя канцелярии посольства, в настоящее время во Владивостоке проживают более трех тысяч киргизов, занятых в сфере здравоохранения, услуг, строительства, благоустройства и развития городской инфраструктуры", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240516/pobratimy-1946450057.html

https://ria.ru/20240322/biznes-missii-1934892948.html

владивосток

ош

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, ош, красноярск, общество