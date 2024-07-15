Рейтинг@Mail.ru
Владивосток и Ош стали городами-побратимами - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/vladivostok-1959799392.html
Владивосток и Ош стали городами-побратимами
Владивосток и Ош стали городами-побратимами - РИА Новости, 15.07.2024
Владивосток и Ош стали городами-побратимами
Российский Владивосток и киргизский Ош стали городами-побратимами, сообщает мэрия дальневосточной столицы. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:53
2024-07-15T15:53
владивосток
ош
красноярск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_958d403b9bde70f6968d4bed3ac2b80f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Российский Владивосток и киргизский Ош стали городами-побратимами, сообщает мэрия дальневосточной столицы. "Соглашение об установлении побратимских связей между городами Владивосток и Ош заключили в рамках XI российско-киргизской межрегиональной конференции в Красноярске... Город Ош стал первым побратимом Владивостока в Киргизской Республике и Центральной Азии в целом", - говорится в сообщении. Документ подписали заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний и заместитель мэра города Ош Замир Юсупов, информируют власти. "Во Владивостоке осуществляет свою деятельность канцелярия посольства Киргизской Республики в РФ. Согласно информации от руководителя канцелярии посольства, в настоящее время во Владивостоке проживают более трех тысяч киргизов, занятых в сфере здравоохранения, услуг, строительства, благоустройства и развития городской инфраструктуры", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240516/pobratimy-1946450057.html
https://ria.ru/20240322/biznes-missii-1934892948.html
владивосток
ош
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_55ecf38d34afe1a26272923c116d4145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, ош, красноярск, общество
Владивосток, Ош, Красноярск, Общество
Владивосток и Ош стали городами-побратимами

Российский Владивосток и киргизский Ош стали городами-побратимами

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Российский Владивосток и киргизский Ош стали городами-побратимами, сообщает мэрия дальневосточной столицы.
"Соглашение об установлении побратимских связей между городами Владивосток и Ош заключили в рамках XI российско-киргизской межрегиональной конференции в Красноярске... Город Ош стал первым побратимом Владивостока в Киргизской Республике и Центральной Азии в целом", - говорится в сообщении.
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Минск и Баку станут городами-побратимами
16 мая, 15:32
Документ подписали заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний и заместитель мэра города Ош Замир Юсупов, информируют власти.
"Во Владивостоке осуществляет свою деятельность канцелярия посольства Киргизской Республики в РФ. Согласно информации от руководителя канцелярии посольства, в настоящее время во Владивостоке проживают более трех тысяч киргизов, занятых в сфере здравоохранения, услуг, строительства, благоустройства и развития городской инфраструктуры", - говорится в релизе.
Дорожное движение на одной из улиц города Ханой во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Приморье в этом году планирует две бизнес-миссии во Вьетнам
22 марта, 12:25
 
ВладивостокОшКрасноярскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала