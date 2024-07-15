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Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты противника помощи Украине - РИА Новости, 15.07.2024
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22:09 15.07.2024 (обновлено: 23:24 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vitse-prezident-1959891412.html
Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты противника помощи Украине
Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты противника помощи Украине - РИА Новости, 15.07.2024
Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты противника помощи Украине
Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:09
2024-07-15T23:24
сша
президентские выборы в сша
в мире
огайо
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах.&quot;Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо&quot;, — написал он.Он напомнил, что Вэнс служил в морской пехоте, за два года с отличием закончил университет Огайо, отучился на юриста в престижном Йеле, написал книгу, которая была экранизирована, о "трудолюбивых мужчинах и женщинах" провинциальной Америки. До ухода в политику сенатор, по словам Трампа, построил "очень успешную бизнес-карьеру в сфере технологий и финансов". "Сейчас, во время кампании, в центре его внимания будут люди, за которых он столь блестяще сражался, - американские рабочие и фермеры в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами", - говорится в публикации.Кто такой Джей-Ди ВэнсВэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.В последнее время Вэнс выступал с активной критикой нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и не единожды указывал на непредсказуемые последствия агрессивной антироссийской риторики Вашингтона. В частности, в начале года он призывал Украину и США заключить мир с Россией, даже ценой больших территориальных потерь для Киева.Кроме того он называл идею о приглашении Украины в НАТО безответственной, а также критиковал выделение огромных сумм Киеву, поскольку коррупция в этой стране, по его словам, вышла из-под контроля.
https://ria.ru/20240715/bayden-1959684326.html
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сша, президентские выборы в сша, в мире, огайо, дональд трамп, украина, нато, джо байден
США, Президентские выборы в США, В мире, Огайо, Дональд Трамп, Украина, НАТО, Джо Байден
Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты противника помощи Украине

Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты США сенатора Вэнса

© Фото : United States CongressДжеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : United States Congress
Джеймс Дэвид Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах.
«

"Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", — написал он.

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Он напомнил, что Вэнс служил в морской пехоте, за два года с отличием закончил университет Огайо, отучился на юриста в престижном Йеле, написал книгу, которая была экранизирована, о "трудолюбивых мужчинах и женщинах" провинциальной Америки. До ухода в политику сенатор, по словам Трампа, построил "очень успешную бизнес-карьеру в сфере технологий и финансов".
«

"Сейчас, во время кампании, в центре его внимания будут люди, за которых он столь блестяще сражался, - американские рабочие и фермеры в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами", - говорится в публикации.

Кто такой Джей-Ди Вэнс

Вэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
В последнее время Вэнс выступал с активной критикой нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и не единожды указывал на непредсказуемые последствия агрессивной антироссийской риторики Вашингтона.
В частности, в начале года он призывал Украину и США заключить мир с Россией, даже ценой больших территориальных потерь для Киева.
Кроме того он называл идею о приглашении Украины в НАТО безответственной, а также критиковал выделение огромных сумм Киеву, поскольку коррупция в этой стране, по его словам, вышла из-под контроля.
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