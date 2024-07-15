Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты противника помощи Украине

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Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты США сенатора Вэнса
Джеймс Дэвид Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах.
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"Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", — написал он.
Он напомнил, что Вэнс служил в морской пехоте, за два года с отличием закончил университет Огайо, отучился на юриста в престижном Йеле, написал книгу, которая была экранизирована, о "трудолюбивых мужчинах и женщинах" провинциальной Америки. До ухода в политику сенатор, по словам Трампа, построил "очень успешную бизнес-карьеру в сфере технологий и финансов".
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"Сейчас, во время кампании, в центре его внимания будут люди, за которых он столь блестяще сражался, - американские рабочие и фермеры в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами", - говорится в публикации.
Кто такой Джей-Ди Вэнс
Вэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
В последнее время Вэнс выступал с активной критикой нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и не единожды указывал на непредсказуемые последствия агрессивной антироссийской риторики Вашингтона.
Кроме того он называл идею о приглашении Украины в НАТО безответственной, а также критиковал выделение огромных сумм Киеву, поскольку коррупция в этой стране, по его словам, вышла из-под контроля.
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