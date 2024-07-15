https://ria.ru/20240715/vitse-prezident-1959891412.html

Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты противника помощи Украине

Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты противника помощи Украине - РИА Новости, 15.07.2024

Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты противника помощи Украине

Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:09

2024-07-15T22:09

2024-07-15T23:24

сша

президентские выборы в сша

в мире

огайо

дональд трамп

украина

нато

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958262509_0:119:2048:1271_1920x0_80_0_0_1a9db55c04c3f26abbe99b1b135665fa.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах."Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", — написал он.Он напомнил, что Вэнс служил в морской пехоте, за два года с отличием закончил университет Огайо, отучился на юриста в престижном Йеле, написал книгу, которая была экранизирована, о "трудолюбивых мужчинах и женщинах" провинциальной Америки. До ухода в политику сенатор, по словам Трампа, построил "очень успешную бизнес-карьеру в сфере технологий и финансов". "Сейчас, во время кампании, в центре его внимания будут люди, за которых он столь блестяще сражался, - американские рабочие и фермеры в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами", - говорится в публикации.Кто такой Джей-Ди ВэнсВэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.В последнее время Вэнс выступал с активной критикой нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и не единожды указывал на непредсказуемые последствия агрессивной антироссийской риторики Вашингтона. В частности, в начале года он призывал Украину и США заключить мир с Россией, даже ценой больших территориальных потерь для Киева.Кроме того он называл идею о приглашении Украины в НАТО безответственной, а также критиковал выделение огромных сумм Киеву, поскольку коррупция в этой стране, по его словам, вышла из-под контроля.

https://ria.ru/20240715/bayden-1959684326.html

https://ria.ru/20231220/fantaziya-1917063980.html

сша

огайо

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, президентские выборы в сша, в мире, огайо, дональд трамп, украина, нато, джо байден