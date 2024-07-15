https://ria.ru/20240715/vaktsinatsiya-1959828713.html

В мире растет число невакцинированных детей, заявила ВОЗ

В мире растет число невакцинированных детей, заявила ВОЗ - РИА Новости, 15.07.2024

В мире растет число невакцинированных детей, заявила ВОЗ

Уровень вакцинации детей в мире все еще не достиг показателей, которые были в 2019 года до пандемии коронавируса, заявили во Всемирной организации... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:25

2024-07-15T17:25

2024-07-15T17:29

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уровень вакцинации детей в мире все еще не достиг показателей, которые были в 2019 года до пандемии коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Согласно данным, опубликованным сегодня ВОЗ и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), в 2023 году глобальный охват иммунизации детей застопорился, в результате чего еще 2,7 миллиона детей останутся невакцинированными или недовакцинированными по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году", – сказано в сообщении на сайте организации. Число детей, получивших три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, в 2023 году остановилось на уровне 84% (108 миллионов). При этом 14,5 миллиона детей в том же году не сделали ни одной прививки от перечисленных заболеваний, сообщает ВОЗ. По данным организации, примерно три четверти младенцев проживают в странах, где за последние пять лет фиксировались вспышки кори. Эпидемия этой болезни была выявлена в общей сложности в 103 странах. Низкий охват вакцинацией (80% или менее) был основным фактором распространения болезни. При этом в 91 стране с высоким охватом прививания заражений корью не выявили.

https://ria.ru/20240709/rospotrebnadzor-1958551385.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, воз, оон, юнисеф