В мире растет число невакцинированных детей, заявила ВОЗ
ВОЗ: уровень вакцинации детей в мире не достиг показателей до пандемии COVID-19
Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уровень вакцинации детей в мире все еще не достиг показателей, которые были в 2019 года до пандемии коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«
"Согласно данным, опубликованным сегодня ВОЗ и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), в 2023 году глобальный охват иммунизации детей застопорился, в результате чего еще 2,7 миллиона детей останутся невакцинированными или недовакцинированными по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году", – сказано в сообщении на сайте организации.
Число детей, получивших три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, в 2023 году остановилось на уровне 84% (108 миллионов). При этом 14,5 миллиона детей в том же году не сделали ни одной прививки от перечисленных заболеваний, сообщает ВОЗ.
По данным организации, примерно три четверти младенцев проживают в странах, где за последние пять лет фиксировались вспышки кори. Эпидемия этой болезни была выявлена в общей сложности в 103 странах. Низкий охват вакцинацией (80% или менее) был основным фактором распространения болезни. При этом в 91 стране с высоким охватом прививания заражений корью не выявили.