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В мире растет число невакцинированных детей, заявила ВОЗ - РИА Новости, 15.07.2024
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17:25 15.07.2024 (обновлено: 17:29 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vaktsinatsiya-1959828713.html
В мире растет число невакцинированных детей, заявила ВОЗ
В мире растет число невакцинированных детей, заявила ВОЗ - РИА Новости, 15.07.2024
В мире растет число невакцинированных детей, заявила ВОЗ
Уровень вакцинации детей в мире все еще не достиг показателей, которые были в 2019 года до пандемии коронавируса, заявили во Всемирной организации... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:25
2024-07-15T17:29
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уровень вакцинации детей в мире все еще не достиг показателей, которые были в 2019 года до пандемии коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Согласно данным, опубликованным сегодня ВОЗ и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), в 2023 году глобальный охват иммунизации детей застопорился, в результате чего еще 2,7 миллиона детей останутся невакцинированными или недовакцинированными по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году", – сказано в сообщении на сайте организации. Число детей, получивших три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, в 2023 году остановилось на уровне 84% (108 миллионов). При этом 14,5 миллиона детей в том же году не сделали ни одной прививки от перечисленных заболеваний, сообщает ВОЗ. По данным организации, примерно три четверти младенцев проживают в странах, где за последние пять лет фиксировались вспышки кори. Эпидемия этой болезни была выявлена в общей сложности в 103 странах. Низкий охват вакцинацией (80% или менее) был основным фактором распространения болезни. При этом в 91 стране с высоким охватом прививания заражений корью не выявили.
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в мире, здоровье - общество, воз, оон, юнисеф
В мире, Здоровье - Общество, ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ
В мире растет число невакцинированных детей, заявила ВОЗ

ВОЗ: уровень вакцинации детей в мире не достиг показателей до пандемии COVID-19

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота прививочного кабинета детской поликлиники
Работа прививочного кабинета детской поликлиники - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Уровень вакцинации детей в мире все еще не достиг показателей, которые были в 2019 года до пандемии коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«
"Согласно данным, опубликованным сегодня ВОЗ и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), в 2023 году глобальный охват иммунизации детей застопорился, в результате чего еще 2,7 миллиона детей останутся невакцинированными или недовакцинированными по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году", – сказано в сообщении на сайте организации.
Число детей, получивших три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, в 2023 году остановилось на уровне 84% (108 миллионов). При этом 14,5 миллиона детей в том же году не сделали ни одной прививки от перечисленных заболеваний, сообщает ВОЗ.
По данным организации, примерно три четверти младенцев проживают в странах, где за последние пять лет фиксировались вспышки кори. Эпидемия этой болезни была выявлена в общей сложности в 103 странах. Низкий охват вакцинацией (80% или менее) был основным фактором распространения болезни. При этом в 91 стране с высоким охватом прививания заражений корью не выявили.
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