https://ria.ru/20240715/vaktsinatsiya-1959809146.html

Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по вакцинации от гриппа

Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 15.07.2024

Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по вакцинации от гриппа

Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны, соответствующее постановление главного государственного санитарного РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:29

2024-07-15T16:29

2024-07-15T17:18

общество

здоровье - общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Обеспечить: проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2024 года с охватом до 60% от численности населения субъекта Российской Федерации, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению", - говорится в постановлении. Согласно документу, региональным властям рекомендуется также поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарственных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях.Кроме того, с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям, новой коронавирусной инфекции, складывающейся в субъекте, и прогноза ее развития, региональным властям рекомендуется своевременно вводить ограничительные меры.Руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья также рекомендуется принять меры по снижению числа летальных исходов заболевания гриппом, COVID-19 и внебольничными пневмониями, а при регистрации летальных исходов проводить комиссионное рассмотрение их причин, отмечается в постановлении.Руководителям органов исполнительной власти субъектов России в сфере образования рекомендуется обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-зимний период с учетом необходимости соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, оснащенности устройствами обеззараживания воздуха, термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников. Следует также вести контроль иммунизации против гриппа сотрудников образовательных организаций, уточняется в документе.Работодателям Роспотребнадзор рекомендует организовать иммунизацию сотрудников против гриппа и принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.

https://ria.ru/20240515/vaktsinatsiya-1946112225.html

https://ria.ru/20240606/meksika-1950851107.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)