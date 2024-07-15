Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 15.07.2024 (обновлено: 17:18 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vaktsinatsiya-1959809146.html
Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по вакцинации от гриппа
Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 15.07.2024
Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по вакцинации от гриппа
Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны, соответствующее постановление главного государственного санитарного РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:29
2024-07-15T17:18
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896959795_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25f8dcf7222a522fc2731a0e5b192c96.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Обеспечить: проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2024 года с охватом до 60% от численности населения субъекта Российской Федерации, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению", - говорится в постановлении. Согласно документу, региональным властям рекомендуется также поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарственных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях.Кроме того, с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям, новой коронавирусной инфекции, складывающейся в субъекте, и прогноза ее развития, региональным властям рекомендуется своевременно вводить ограничительные меры.Руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья также рекомендуется принять меры по снижению числа летальных исходов заболевания гриппом, COVID-19 и внебольничными пневмониями, а при регистрации летальных исходов проводить комиссионное рассмотрение их причин, отмечается в постановлении.Руководителям органов исполнительной власти субъектов России в сфере образования рекомендуется обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-зимний период с учетом необходимости соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, оснащенности устройствами обеззараживания воздуха, термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников. Следует также вести контроль иммунизации против гриппа сотрудников образовательных организаций, уточняется в документе.Работодателям Роспотребнадзор рекомендует организовать иммунизацию сотрудников против гриппа и принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.
https://ria.ru/20240515/vaktsinatsiya-1946112225.html
https://ria.ru/20240606/meksika-1950851107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896959795_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3a01462a1ce52c6fe94a7d70e2358ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по вакцинации от гриппа

Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа до 60% жителей каждого региона

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа у станции метро "ЦСКА" в Москве
Девушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа у станции метро ЦСКА в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Девушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа у станции метро "ЦСКА" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Обеспечить: проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2024 года с охватом до 60% от численности населения субъекта Российской Федерации, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению", - говорится в постановлении.
Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Мурашко пообещал вакцины от гриппа точно в срок
15 мая, 13:06
Согласно документу, региональным властям рекомендуется также поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарственных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях.
Кроме того, с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям, новой коронавирусной инфекции, складывающейся в субъекте, и прогноза ее развития, региональным властям рекомендуется своевременно вводить ограничительные меры.
Руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья также рекомендуется принять меры по снижению числа летальных исходов заболевания гриппом, COVID-19 и внебольничными пневмониями, а при регистрации летальных исходов проводить комиссионное рассмотрение их причин, отмечается в постановлении.
Руководителям органов исполнительной власти субъектов России в сфере образования рекомендуется обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-зимний период с учетом необходимости соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, оснащенности устройствами обеззараживания воздуха, термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников. Следует также вести контроль иммунизации против гриппа сотрудников образовательных организаций, уточняется в документе.
Работодателям Роспотребнадзор рекомендует организовать иммунизацию сотрудников против гриппа и принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ВОЗ впервые зафиксировали заражение человека птичьим гриппом A(H5N2)
6 июня, 01:38
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала