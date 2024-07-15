https://ria.ru/20240715/urozhaj-1959843624.html

Урожай на Ставрополье в 2024 году может снизиться из-за засухи

Урожай на Ставрополье в 2024 году может снизиться из-за засухи - РИА Новости, 15.07.2024

Урожай на Ставрополье в 2024 году может снизиться из-за засухи

Урожай в Ставропольском крае в 2024 году может снизиться, примерно, на 10% из-за апрельской засухи, он составит около 7,5-7,7 миллиона тонн зерна, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:17

2024-07-15T18:17

2024-07-15T18:17

экономика

грозный

ставропольский край

владимир владимиров

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл – РИА Новости. Урожай в Ставропольском крае в 2024 году может снизиться, примерно, на 10% из-за апрельской засухи, он составит около 7,5-7,7 миллиона тонн зерна, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. "Мы видим, прогнозируем снижение очень аккуратно. Прогнозировали 30% снижения, 20% снижения. Сейчас это снижение расцениваем до 10% от 2023 года. То есть, уровень 7,5-7,7 миллиона тонн. Это только из-за засухи весенней, апрельской. Она нас прям сильно подвела", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. "Заморозки в мае на плодово-ягодные, деревья, на нашу продукцию растениеводства не повлияли никоим образом", - добавил губернатор. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html

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экономика, грозный, ставропольский край, владимир владимиров