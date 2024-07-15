"Рискую шокировать". В Киеве поиздевались над украинцами из-за сильной жары
Гетманцев призвал украинцев пережить жару с ведром и колодцем на фоне блэкаутов
© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинцы "не должны делать трагедии" из аномальной жары, несмотря на перебои с электроснабжением в стране, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев. Его цитирует газета "Страна.ua".
"Рискуя шокировать поколения, которые родились и выросли вместе с кондиционерами, напомню, что 40 тысяч лет до их рождения человечество справлялось с "несносной" жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело. Назовите это лайфхаком и не делайте трагедии", — написал киевский чиновник в Telegram.
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Позднее Гетманцев удалил свой пост после резкой критики в комментариях.
В июне "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах страны. В компании предупредили, что объем повреждений энергообъектов в республике чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономно потреблять электричество. Министр энергетики Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.