https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html

"Рискую шокировать". В Киеве поиздевались над украинцами из-за сильной жары

"Рискую шокировать". В Киеве поиздевались над украинцами из-за сильной жары - РИА Новости, 15.07.2024

"Рискую шокировать". В Киеве поиздевались над украинцами из-за сильной жары

Украинцы "не должны делать трагедии" из аномальной жары, несмотря на перебои с электроснабжением в стране, заявил председатель комитета Верховной рады по... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:15

2024-07-15T15:15

2024-07-15T15:15

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даниил гетманцев

герман галущенко

дмитрий песков

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинцы "не должны делать трагедии" из аномальной жары, несмотря на перебои с электроснабжением в стране, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев. Его цитирует газета "Страна.ua"."Рискуя шокировать поколения, которые родились и выросли вместе с кондиционерами, напомню, что 40 тысяч лет до их рождения человечество справлялось с "несносной" жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело. Назовите это лайфхаком и не делайте трагедии", — написал киевский чиновник в Telegram.Позднее Гетманцев удалил свой пост после резкой критики в комментариях.В июне "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах страны. В компании предупредили, что объем повреждений энергообъектов в республике чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономно потреблять электричество. Министр энергетики Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240714/stsenariy-1959638428.html

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в мире, украина, жкх, киев, даниил гетманцев, герман галущенко, дмитрий песков, верховная рада украины