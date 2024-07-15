https://ria.ru/20240715/ukraina-1959740163.html

В Кремле пока не видели письма нобелевских лауреатов по Украине и Газе

В Кремле пока не видели письма нобелевских лауреатов по Украине и Газе - РИА Новости, 15.07.2024

В Кремле пока не видели письма нобелевских лауреатов по Украине и Газе

В Кремле пока не ознакомились с письмом нобелевских лауреатов с призывами к России и Украине, а также к Израилю и Хамас о прекращении огня, заявил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:39

2024-07-15T12:39

2024-07-15T12:39

россия

украина

израиль

дмитрий песков

хамас

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с письмом нобелевских лауреатов с призывами к России и Украине, а также к Израилю и Хамас о прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На прошлой неделе лишенная лицензии "Новая газета" выложила на своем сайте открытое письмо 51 нобелевского лауреата к воюющим сторонам, в частности к России и Украине, группировке ХАМАС и Израилю, с призывом прекратить огонь, обменять пленных и начать мирные переговоры. "Честно говоря, пока не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".

https://ria.ru/20240709/kitaj-1958467107.html

https://ria.ru/20240705/putin-1957725433.html

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Дарья Буймова

россия, украина, израиль, дмитрий песков, хамас, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире