https://ria.ru/20240715/ukraina-1959705263.html

В военкомат на западе Украины бросили взрывчатку

В военкомат на западе Украины бросили взрывчатку - РИА Новости, 15.07.2024

В военкомат на западе Украины бросили взрывчатку

Неизвестные бросили взрывчатку в здание военкомата во Львовской области на западе Украины, сообщает в понедельник издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:26

2024-07-15T10:26

2024-07-15T10:26

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львовская область

украина

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Неизвестные бросили взрывчатку в здание военкомата во Львовской области на западе Украины, сообщает в понедельник издание "Страна" в Telegram-канале. "В городе Буск Львовской области ночью неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.). Предварительно, никто не пострадал, в помещении выбиты окна", - говорится в сообщении, опубликованном изданием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954232221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, львовская область, украина