https://ria.ru/20240715/uilkerson-1959690498.html
"Остановить нельзя": США сообщили плохие новости из-за России
"Остановить нельзя": США сообщили плохие новости из-за России - РИА Новости, 15.07.2024
"Остановить нельзя": США сообщили плохие новости из-за России
Господство США постепенно терпит крах из-за становления многополярного миропорядка, в котором важную роль играют Россия, Китай и Индия, заявил отставной... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:46
2024-07-15T08:46
2024-07-15T10:49
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Господство США постепенно терпит крах из-за становления многополярного миропорядка, в котором важную роль играют Россия, Китай и Индия, заявил отставной американский полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Остановить его (крах. — Прим. ред.) нельзя. Это невозможно. Однако его можно замедлить и помочь империи плавно спуститься вниз и стать, скорее, партнером в условиях многополярного мира", — отметил он.Уилкерсон подчеркнул, что теперь Вашингтону придется на равных общаться с Москвой и Пекином. По мнению эксперта, скорый коллапс США очевиден в том числе из-за колоссального долга.В начале июля президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств ШОС заявил, что многополярный мир сегодня стал реальностью. Российский лидер добавил, что ширится круг стран, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности, а также укрепляются новые центры силы и экономического роста.
https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html
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в мире, сша, россия, китай, владимир путин, шос
В мире, США, Россия, Китай, Владимир Путин, ШОС
"Остановить нельзя": США сообщили плохие новости из-за России
Уилкерсон: господство США терпит крах из-за подъема России и Китая