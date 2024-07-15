https://ria.ru/20240715/ugon-1959678817.html

Летчик рассказал, как спецслужбы Украины планировали угон Ту-22М3

Летчик рассказал, как спецслужбы Украины планировали угон Ту-22М3 - РИА Новости, 15.07.2024

Летчик рассказал, как спецслужбы Украины планировали угон Ту-22М3

Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир бомбардировщика Ту-22М3 катапультировал остальных трех членов экипажа перед угоном, рассказал в эфире программы... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T05:34

2024-07-15T05:34

2024-07-15T06:21

специальная военная операция на украине

украина

сирия

грузия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

ту-22м3

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151074/35/1510743502_74:0:1206:637_1920x0_80_0_0_e97ce56fdb989434bd8eb7c0ef99407f.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир бомбардировщика Ту-22М3 катапультировал остальных трех членов экипажа перед угоном, рассказал в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" летчик, которого пытались завербовать."Мне предложили катапультировать их (членов экипажа. — Прим. ред.) принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить", — подчеркнул он.По словам летчика, киевские спецслужбы торопили его, но не уделяли внимания техническим особенностям, как это сделать. При этом оперативная игра с ними длилась с октября 2023 года. Сам бомбардировщик Ту-22М3, который хотели угнать, участвовал в операциях в Сирии и Грузии.Попытка угонаВ прошлый понедельник Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении спецслужбой попытки украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.Украинская разведка, пытаясь провести операцию по угону ракетоносца, планировала завербовать российского военного летчика и склонить его к перелету и посадке самолета на территории республики. За это пилоту предлагали денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства.Кроме того, сотрудник украинских спецслужб требовал от летчика поджечь авиатехнику, а также передать данные самолетов — бортовые номера, техническое состояние и график техобслуживания.В ходе оперативной игры сотрудники ФСБ получили сведения, которые помогли российским войскам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное.Не первый провалЛетом 2022 года ФСБ сообщила, что Главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Но отечественная контрразведка при оперативной игре получила данные, благодаря которым Вооруженные силы уничтожили несколько украинских военных объектов.СБУ в апреле 2023 года заявляла, что причиной ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022-го стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие якобы самовольно действовавшие военнослужащие.Вместо российского самолета с пилотом-перебежчиком на аэродром прилетели ракеты: по Канатово нанесли массированный удар, при котором ликвидировали командира воинской части, 17 военных получили ранения. Также при атаке уничтожили два украинских истребителя.

https://ria.ru/20240708/ugon-1958130743.html

https://ria.ru/20240708/tu-22m3-1958148296.html

https://ria.ru/20240708/fsb-1958191210.html

украина

сирия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сирия, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ту-22м3