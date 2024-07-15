https://ria.ru/20240715/udo-1959711453.html

СМИ: осужденный "президент ФСБ" получил УДО за месяц до истечения срока

СМИ: осужденный "президент ФСБ" получил УДО за месяц до истечения срока - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ: осужденный "президент ФСБ" получил УДО за месяц до истечения срока

Осужденный за мошенничество бывший сотрудник ФСБ и основатель "Фонда содействия безопасности" Андрей Першин получил условно-досрочное освобождение за месяц до... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:49

2024-07-15T10:49

2024-07-15T11:34

москва

балашиха

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Осужденный за мошенничество бывший сотрудник ФСБ и основатель "Фонда содействия безопасности" Андрей Першин получил условно-досрочное освобождение за месяц до истечения срока, сообщает "Коммерсантъ"."На пять лет колонии президент фонда был осужден полтора года назад за то, что пытался получить с трех коммерсантов 24 миллиона рублей за непривлечение тех к уголовной ответственности, но попался при получении первого же транша", — говорится в материале.В статье отметили, что "президент ФСБ", с учетом проведенного в СИЗО времени, отбыл практически полностью свой срок, из-за чего Преображенский суд Москвы решил освободить Першина.Как указали журналисты, Першин создал свой фонд с похожей на Федеральную службу безопасности аббревиатурой в декабре 2004 года в Балашихе, став его президентом.

https://ria.ru/20240715/izvestiya-1959701610.html

москва

балашиха

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москва, балашиха, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)