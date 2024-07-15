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Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве - РИА Новости, 15.07.2024
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13:20 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/ubiystvo-1959751148.html
Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве
Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве - РИА Новости, 15.07.2024
Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве
Женщина, обвиняемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве ребенка, следует из видео, распространённого СУСК РФ по... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:20
2024-07-15T13:20
происшествия
пермь
россия
пермский край
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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Женщина, обвиняемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве ребенка, следует из видео, распространённого СУСК РФ по Пермскому краю. Оперативное видео допроса следователями территориального следственного отдела СУСК России по Пермскому краю обвиняемой в убийстве ребенка в Перми опубликовано в Telegram-канале ведомства. "(Задержана - ред.) за ст. 105 ч. 2. УК РФ "Убийство малолетнего". Убила собственного сына. (Вину - ред.) да, признаю полностью", - говорит на видео женщина, отвечая на вопросы следователя. По данным регионального следственного управления, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в центральной части города. Чемодан с телом мальчика утром 12 июля нашел местный житель на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми (вблизи центра города). В ближайшее время Ленинский районный суд изберет меру пресечения обвиняемой.
https://ria.ru/20240715/sk-1959697145.html
https://ria.ru/20240714/obvinenie-1959577856.html
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Допрос жительницы Перми, убившей сына
"Убила собственного сына". СК показал видео допроса жительницы Перми, которая убила своего сына, а тело оставила в чемодане на мусорке.
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происшествия, пермь, россия, пермский край
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край
Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве

Появилось видео с допросом матери мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Женщина, обвиняемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве ребенка, следует из видео, распространённого СУСК РФ по Пермскому краю.
Оперативное видео допроса следователями территориального следственного отдела СУСК России по Пермскому краю обвиняемой в убийстве ребенка в Перми опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Мать ребенка, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала вину
Вчера, 09:42
"(Задержана - ред.) за ст. 105 ч. 2. УК РФ "Убийство малолетнего". Убила собственного сына. (Вину - ред.) да, признаю полностью", - говорит на видео женщина, отвечая на вопросы следователя.
По данным регионального следственного управления, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в центральной части города.
Чемодан с телом мальчика утром 12 июля нашел местный житель на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми (вблизи центра города).
В ближайшее время Ленинский районный суд изберет меру пресечения обвиняемой.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, которого она оставила у мусорки
14 июля, 14:38
 
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