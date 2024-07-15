https://ria.ru/20240715/ubiystvo-1959751148.html

Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве

Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве - РИА Новости, 15.07.2024

Мать мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве

Женщина, обвиняемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве ребенка, следует из видео, распространённого СУСК РФ по... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:20

2024-07-15T13:20

2024-07-15T13:20

происшествия

пермь

россия

пермский край

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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Женщина, обвиняемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве ребенка, следует из видео, распространённого СУСК РФ по Пермскому краю. Оперативное видео допроса следователями территориального следственного отдела СУСК России по Пермскому краю обвиняемой в убийстве ребенка в Перми опубликовано в Telegram-канале ведомства. "(Задержана - ред.) за ст. 105 ч. 2. УК РФ "Убийство малолетнего". Убила собственного сына. (Вину - ред.) да, признаю полностью", - говорит на видео женщина, отвечая на вопросы следователя. По данным регионального следственного управления, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в центральной части города. Чемодан с телом мальчика утром 12 июля нашел местный житель на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми (вблизи центра города). В ближайшее время Ленинский районный суд изберет меру пресечения обвиняемой.

https://ria.ru/20240715/sk-1959697145.html

https://ria.ru/20240714/obvinenie-1959577856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос жительницы Перми, убившей сына "Убила собственного сына". СК показал видео допроса жительницы Перми, которая убила своего сына, а тело оставила в чемодане на мусорке. 2024-07-15T13:20 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермь, россия, пермский край