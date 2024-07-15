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Посол Турции назвал регионы, интересные для посещения российских туристов - РИА Новости, 15.07.2024
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Туризм
 
18:22 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/turtsiya-1959838324.html
Посол Турции назвал регионы, интересные для посещения российских туристов
Посол Турции назвал регионы, интересные для посещения российских туристов - РИА Новости, 15.07.2024
Посол Турции назвал регионы, интересные для посещения российских туристов
В текущем году число российских туристов в Турции может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона, при этом ожидается, что увеличится количество рейсов... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:22
2024-07-15T18:22
туризм
туризм
новости - туризм
танжу бильгич
турция
россия
москва
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В текущем году число российских туристов в Турции может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона, при этом ожидается, что увеличится количество рейсов между регионами, сообщил посол Турции в России Танжу Бильгич.В Турции много интересных для туристов мест. Любителям культурных и исторических достопримечательностей дипломат рекомендует посетить Каппадокию. "В ближайшее время это направление будет набирать популярность", - сказал он в ходе открытия фотовыставки "Герои" в Турецком культурном центре имени Юнуса Эмре в Москве.Экспозиция посвящена Дню демократии и национального единства. Этот государственный праздник отмечается в республике 15 июля.Ночью 15 июля 2016 года организация ФЕТО предприняла в стране попытку госпереворота, которая была быстро подавлена. Россия в тот момент поддержала власти Турции."Жители Турции, несмотря на направление на них танки и оружие, вышли на улицы и остановили насилие, - сказал Танжу Бильгич. - Важно сохранить в памяти события того дня и светлую память о погибших. Выставка позволяет воспроизвести те горестные моменты и запомнить героизм, бесстрашие и стойкость нашего народа".
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туризм, новости - туризм, танжу бильгич, турция, россия, москва, выставка-форум "россия"
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Танжу Бильгич, Турция, Россия, Москва, Выставка-форум "Россия"
Посол Турции назвал регионы, интересные для посещения российских туристов

Посол Турции назвал Каппадокию самым перспективным для туристов регионом

© РИА Новости / Мария СеливановаПосол Турции в России Танжу Бильгич на открытии выставки Герои 15 июля 2024 года
Посол Турции в России Танжу Бильгич на открытии выставки Герои 15 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В текущем году число российских туристов в Турции может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона, при этом ожидается, что увеличится количество рейсов между регионами, сообщил посол Турции в России Танжу Бильгич.
В Турции много интересных для туристов мест. Любителям культурных и исторических достопримечательностей дипломат рекомендует посетить Каппадокию. "В ближайшее время это направление будет набирать популярность", - сказал он в ходе открытия фотовыставки "Герои" в Турецком культурном центре имени Юнуса Эмре в Москве.
© РИА Новости / Мария СеливановаФотовыставка в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве. Посол Танжу Бильгич (в центре) рассматривает экспонаты
Фотовыставка в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве. Посол Танжу Бильгич (в центре) рассматривает экспонаты - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Фотовыставка в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве. Посол Танжу Бильгич (в центре) рассматривает экспонаты
Экспозиция посвящена Дню демократии и национального единства. Этот государственный праздник отмечается в республике 15 июля.
Ночью 15 июля 2016 года организация ФЕТО предприняла в стране попытку госпереворота, которая была быстро подавлена. Россия в тот момент поддержала власти Турции.
© РИА Новости / Мария СеливановаПосетители фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Посетители фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Посетители фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаГости фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Гости фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Гости фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаФотовыставка в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Фотовыставка в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Фотовыставка в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонат фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Экспонат фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Экспонат фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаРабота на фотовыставке в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Работа на фотовыставке в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Работа на фотовыставке в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаНациональная одежда в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Национальная одежда в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
Национальная одежда в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
Посетители фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
Гости фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
Фотовыставка в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
Экспонат фотовыставки в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
Работа на фотовыставке в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
Национальная одежда в Турецком культурном центре им. Юнуса Эмре в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
"Жители Турции, несмотря на направление на них танки и оружие, вышли на улицы и остановили насилие, - сказал Танжу Бильгич. - Важно сохранить в памяти события того дня и светлую память о погибших. Выставка позволяет воспроизвести те горестные моменты и запомнить героизм, бесстрашие и стойкость нашего народа".
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