https://ria.ru/20240715/turtsiya-1959838324.html

Посол Турции назвал регионы, интересные для посещения российских туристов

Посол Турции назвал регионы, интересные для посещения российских туристов - РИА Новости, 15.07.2024

Посол Турции назвал регионы, интересные для посещения российских туристов

В текущем году число российских туристов в Турции может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона, при этом ожидается, что увеличится количество рейсов... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:22

2024-07-15T18:22

2024-07-15T18:22

туризм

туризм

новости - туризм

танжу бильгич

турция

россия

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В текущем году число российских туристов в Турции может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона, при этом ожидается, что увеличится количество рейсов между регионами, сообщил посол Турции в России Танжу Бильгич.В Турции много интересных для туристов мест. Любителям культурных и исторических достопримечательностей дипломат рекомендует посетить Каппадокию. "В ближайшее время это направление будет набирать популярность", - сказал он в ходе открытия фотовыставки "Герои" в Турецком культурном центре имени Юнуса Эмре в Москве.Экспозиция посвящена Дню демократии и национального единства. Этот государственный праздник отмечается в республике 15 июля.Ночью 15 июля 2016 года организация ФЕТО предприняла в стране попытку госпереворота, которая была быстро подавлена. Россия в тот момент поддержала власти Турции."Жители Турции, несмотря на направление на них танки и оружие, вышли на улицы и остановили насилие, - сказал Танжу Бильгич. - Важно сохранить в памяти события того дня и светлую память о погибших. Выставка позволяет воспроизвести те горестные моменты и запомнить героизм, бесстрашие и стойкость нашего народа".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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