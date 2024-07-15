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В Анталье задержали россиянина
В Анталье задержали россиянина - РИА Новости, 15.07.2024
В Анталье задержали россиянина
Турецкая полиция задержала на яхте в Анталье россиянина, разыскиваемого по "красному" бюллетеню Интерпола, сообщает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:15
2024-07-15T13:15
2024-07-15T13:15
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СТАМБУЛ, 15 июл - РИА Новости. Турецкая полиция задержала на яхте в Анталье россиянина, разыскиваемого по "красному" бюллетеню Интерпола, сообщает турецкое госагентство Anadolu. "Силовики задержали 58-летнего россиянина А. П., разыскиваемого РФ за взяточничество, так как стало известно о его планах попасть в другую страну из Турции по морю", - цитирует агентство заявление руководства провинции Анталья. Мужчину задержали на яхте-паруснике под флагом Украины, с ним был его сын, которого передали Управлению миграции из-за истекшего вида на жительство. Отмечается, что А. П. получил турецкое гражданство в 2021 году, но спустя два года был лишен его из-за объявления в розыск. При обыске на судне были конфискованы 7 тысяч евро, 5 тысяч долларов, 200 тайских бат, паспорта Турции и РФ, различная техника. Задержанных при обыске на яхте двоих иностранцев - граждан Азербайджана и Украины - впоследствии отпустили на свободу.
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в мире, анталья (провинция), интерпол, турция, россия
В мире, Анталья (провинция), Интерпол, Турция, Россия
В Анталье задержали россиянина
Турецкая полиция задержала в Анталье разыскиваемого Интерполом россиянина