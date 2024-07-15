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Опрос показал отношение россиян к развитию туризма в заповедных местах

Опрос показал отношение россиян к развитию туризма в заповедных местах - РИА Новости, 15.07.2024

Опрос показал отношение россиян к развитию туризма в заповедных местах

Почти половина (48%) опрошенных россиян считают, что развитие туризма на особо охраняемых природных территориях принесет пользу, 38% респондентов сказали, что... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:53

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти половина (48%) опрошенных россиян считают, что развитие туризма на особо охраняемых природных территориях принесет пользу, 38% респондентов сказали, что рост числа туристов скорее навредит природе, следует из результатов опроса ВЦИОМ. О том, что рост числа туристов скорее принесет пользу особо охраняемым природным территориям, заявили 48% опрошенных, 38% считают, что развитие туризма на заповедных территориях скорее навредит природе, ухудшит экологию, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Четверть (25%) респондентов рассказали, что самостоятельно посещали особо охраняемые природные территории в качестве туриста или отдыхающего, 18% опрошенных посещали их в составе организованной группы. Более половины (58%) россиян не посещали такие места. Пассивный отдых (пикники выходного дня, отдых у воды) наиболее интересен для 28% респондентов, 20% отметили, что на особо охраняемых природных территориях им интереснее всего посетить экологическую тропу или тропу здоровья, 19% опрошенных предпочитают этномаршруты, знакомящие с культурой коренных народов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 июля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230927/opros-1898911630.html

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