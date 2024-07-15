https://ria.ru/20240715/turist-1959890419.html
К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели
К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели - РИА Новости, 15.07.2024
К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели
Спасатели вышли на помощь туристу из Белоруссии, который получил травму, сорвавшись со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:01
2024-07-15T22:01
2024-07-15T22:01
россия
белоруссия
эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977005_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_10159ce1a5a21a16900b68efa9d3bc75.jpg
НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Спасатели вышли на помощь туристу из Белоруссии, который получил травму, сорвавшись со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. "В 19.20 мск в понедельник поступило сообщение, что в ущелье Ирик-Чат участники туристической группы из Республики Беларусь попросили о помощи. Мужчина 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа из 14 туристов не регистрировала свой маршрут в МЧС России. На место выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В пресс-службе пояснили, что спасателям нужно около пяти часов, чтобы добраться до туристов.
https://ria.ru/20240710/krym-1958667481.html
https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html
россия
белоруссия
эльбрусский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977005_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_44684148cedebbd923b6ce8fc19631e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Россия, Белоруссия, Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели
Турист из Белоруссии получил травму в горах КБР, ему на помощь вышли спасатели