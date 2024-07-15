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К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели - РИА Новости, 15.07.2024
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22:01 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/turist-1959890419.html
К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели
К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели - РИА Новости, 15.07.2024
К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели
Спасатели вышли на помощь туристу из Белоруссии, который получил травму, сорвавшись со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:01
2024-07-15T22:01
россия
белоруссия
эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Спасатели вышли на помощь туристу из Белоруссии, который получил травму, сорвавшись со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. "В 19.20 мск в понедельник поступило сообщение, что в ущелье Ирик-Чат участники туристической группы из Республики Беларусь попросили о помощи. Мужчина 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа из 14 туристов не регистрировала свой маршрут в МЧС России. На место выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В пресс-службе пояснили, что спасателям нужно около пяти часов, чтобы добраться до туристов.
https://ria.ru/20240710/krym-1958667481.html
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россия, белоруссия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Россия, Белоруссия, Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели

Турист из Белоруссии получил травму в горах КБР, ему на помощь вышли спасатели

© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-БалкарииСпасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Спасатели вышли на помощь туристу из Белоруссии, который получил травму, сорвавшись со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
«
"В 19.20 мск в понедельник поступило сообщение, что в ущелье Ирик-Чат участники туристической группы из Республики Беларусь попросили о помощи. Мужчина 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что группа из 14 туристов не регистрировала свой маршрут в МЧС России.
На место выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
В пресс-службе пояснили, что спасателям нужно около пяти часов, чтобы добраться до туристов.
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РоссияБелоруссияЭльбрусский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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