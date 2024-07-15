https://ria.ru/20240715/turist-1959890419.html

К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели

К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели - РИА Новости, 15.07.2024

К туристу из Белоруссии, получившему травму в горах КБР, вышли спасатели

Спасатели вышли на помощь туристу из Белоруссии, который получил травму, сорвавшись со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:01

2024-07-15T22:01

2024-07-15T22:01

россия

белоруссия

эльбрусский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Спасатели вышли на помощь туристу из Белоруссии, который получил травму, сорвавшись со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. "В 19.20 мск в понедельник поступило сообщение, что в ущелье Ирик-Чат участники туристической группы из Республики Беларусь попросили о помощи. Мужчина 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа из 14 туристов не регистрировала свой маршрут в МЧС России. На место выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В пресс-службе пояснили, что спасателям нужно около пяти часов, чтобы добраться до туристов.

https://ria.ru/20240710/krym-1958667481.html

https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html

россия

белоруссия

эльбрусский район

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россия, белоруссия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм