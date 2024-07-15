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Работодатель рассказал, каким был мужчина, стрелявший в Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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19:27 15.07.2024 (обновлено: 19:36 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tsentr-1959865070.html
Работодатель рассказал, каким был мужчина, стрелявший в Трампа
Работодатель рассказал, каким был мужчина, стрелявший в Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
Работодатель рассказал, каким был мужчина, стрелявший в Трампа
Центр реабилитации, где работал подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, в понедельник рассказал РИА Новости, что проверка данных при... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:27
2024-07-15T19:36
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Центр реабилитации, где работал подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, в понедельник рассказал РИА Новости, что проверка данных при приеме на работу не выявила ничего подозрительного в его биографии. &quot;Вчера центру квалифицированных медсестер и реабилитации Bethel Park стало известно, что Томас Мэтью Крукс, помощник диетолога центра, был предполагаемым стрелявшим в покушении на бывшего президента Трампа. Мы были шокированы и опечалены, узнав о его причастности, поскольку Томас выполнял свою работу, не вызывая беспокойства, и его биографические данные были чистыми&quot;, - заявила РИА Новости управляющая центра Марси Гримм.В данный момент центр реабилитации оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании, добавила собеседница агентства. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Крукс якобы приобрел более 50 патронов за несколько часов до выступления Трампа, в то время как его отец думал, что сын поехал на стрельбище, сообщили ранее в понедельник СМИ с ссылкой на источники в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html
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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Работодатель рассказал, каким был мужчина, стрелявший в Трампа

Bethel Park: стрелявший в Трампа при приеме на работу не вызвал подозрений

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Центр реабилитации, где работал подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, в понедельник рассказал РИА Новости, что проверка данных при приеме на работу не выявила ничего подозрительного в его биографии.
«

"Вчера центру квалифицированных медсестер и реабилитации Bethel Park стало известно, что Томас Мэтью Крукс, помощник диетолога центра, был предполагаемым стрелявшим в покушении на бывшего президента Трампа. Мы были шокированы и опечалены, узнав о его причастности, поскольку Томас выполнял свою работу, не вызывая беспокойства, и его биографические данные были чистыми", - заявила РИА Новости управляющая центра Марси Гримм.

В данный момент центр реабилитации оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании, добавила собеседница агентства.
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
14 июля, 17:44
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Крукс якобы приобрел более 50 патронов за несколько часов до выступления Трампа, в то время как его отец думал, что сын поехал на стрельбище, сообщили ранее в понедельник СМИ с ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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В миреПенсильванияСШАДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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