https://ria.ru/20240715/tsentr-1959865070.html

Работодатель рассказал, каким был мужчина, стрелявший в Трампа

Работодатель рассказал, каким был мужчина, стрелявший в Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

Работодатель рассказал, каким был мужчина, стрелявший в Трампа

Центр реабилитации, где работал подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, в понедельник рассказал РИА Новости, что проверка данных при... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:27

2024-07-15T19:27

2024-07-15T19:36

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пенсильвания

сша

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фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Центр реабилитации, где работал подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, в понедельник рассказал РИА Новости, что проверка данных при приеме на работу не выявила ничего подозрительного в его биографии. "Вчера центру квалифицированных медсестер и реабилитации Bethel Park стало известно, что Томас Мэтью Крукс, помощник диетолога центра, был предполагаемым стрелявшим в покушении на бывшего президента Трампа. Мы были шокированы и опечалены, узнав о его причастности, поскольку Томас выполнял свою работу, не вызывая беспокойства, и его биографические данные были чистыми", - заявила РИА Новости управляющая центра Марси Гримм.В данный момент центр реабилитации оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании, добавила собеседница агентства. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Крукс якобы приобрел более 50 патронов за несколько часов до выступления Трампа, в то время как его отец думал, что сын поехал на стрельбище, сообщили ранее в понедельник СМИ с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

https://ria.ru/20240714/fbr-1959516354.html

пенсильвания

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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа