Работодатель рассказал, каким был мужчина, стрелявший в Трампа
Bethel Park: стрелявший в Трампа при приеме на работу не вызвал подозрений
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Центр реабилитации, где работал подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, в понедельник рассказал РИА Новости, что проверка данных при приеме на работу не выявила ничего подозрительного в его биографии.
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"Вчера центру квалифицированных медсестер и реабилитации Bethel Park стало известно, что Томас Мэтью Крукс, помощник диетолога центра, был предполагаемым стрелявшим в покушении на бывшего президента Трампа. Мы были шокированы и опечалены, узнав о его причастности, поскольку Томас выполнял свою работу, не вызывая беспокойства, и его биографические данные были чистыми", - заявила РИА Новости управляющая центра Марси Гримм.
В данный момент центр реабилитации оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании, добавила собеседница агентства.
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Крукс якобы приобрел более 50 патронов за несколько часов до выступления Трампа, в то время как его отец думал, что сын поехал на стрельбище, сообщили ранее в понедельник СМИ с ссылкой на источники в правоохранительных органах.