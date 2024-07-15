https://ria.ru/20240715/tsentr-1959757761.html
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 15.07.2024
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:47
2024-07-15T13:47
2024-07-15T14:16
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику в 109 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, 36 дронов и пять снарядов РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240715/kiev-1959671573.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров
, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, удалось отразить шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.
Потери противника составили:
- до 340 военнослужащих;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- две гаубицы Д-30.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику в 109 районах.
В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, 36 дронов и пять снарядов РСЗО HIMARS.