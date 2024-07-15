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Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 15.07.2024
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13:47 15.07.2024 (обновлено: 14:16 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tsentr-1959757761.html
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 15.07.2024
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:47
2024-07-15T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику в 109 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, 36 дронов и пять снарядов РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240715/kiev-1959671573.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли до 340 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
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Кроме того, удалось отразить шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 340 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • две гаубицы Д-30.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику в 109 районах.
В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, 36 дронов и пять снарядов РСЗО HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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