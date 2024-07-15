https://ria.ru/20240715/tsentr-1959757761.html

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 15.07.2024

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:47

2024-07-15T13:47

2024-07-15T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику в 109 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, 36 дронов и пять снарядов РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240715/kiev-1959671573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины