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Умер известный новгородский историк Сергей Трояновский - РИА Новости, 15.07.2024
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Культура
 
17:55 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/troyanovskiy-1959837034.html
Умер известный новгородский историк Сергей Трояновский
Умер известный новгородский историк Сергей Трояновский - РИА Новости, 15.07.2024
Умер известный новгородский историк Сергей Трояновский
Скончался известный новгородский историк, председатель Новгородского общества любителей древности, журналист Сергей Трояновский в возрасте 55 лет, сообщает... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:55
2024-07-15T17:55
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Скончался известный новгородский историк, председатель Новгородского общества любителей древности, журналист Сергей Трояновский в возрасте 55 лет, сообщает пресс-служба минкульта региона. Как уточнили родственники на странице Трояновского в соцсети "ВКонтакте", историк умер ночью в понедельник от легочной тромбоэмболии. &quot;На 56 году жизни скоропостижно скончался кандидат исторических наук, историк, археолог, председатель Новгородского общества любителей древности, член Союза журналистов России Сергей Викторович Трояновский&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что Трояновский является автором более 90 публикаций в отечественных и зарубежных научных изданиях. Защитил кандидатскую диссертацию по теме "Новгородский детинец в X-XV вв. по археологическим данным" в 2001 году. В последнее время работал над переизданием своего труда "Великий Новгород. Седмицы истории". Отмечается, что прощание с Трояновским состоится в среду в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
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Культура, Россия, Наука, Культура
Умер известный новгородский историк Сергей Трояновский

Умер новгородский историк, глава общества любителей древности Сергей Трояновский

© Фото : Министерство культуры Новгородской областиНовгородский историк и археолог Сергей Трояновский
Новгородский историк и археолог Сергей Трояновский - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Министерство культуры Новгородской области
Новгородский историк и археолог Сергей Трояновский. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Скончался известный новгородский историк, председатель Новгородского общества любителей древности, журналист Сергей Трояновский в возрасте 55 лет, сообщает пресс-служба минкульта региона.
Как уточнили родственники на странице Трояновского в соцсети "ВКонтакте", историк умер ночью в понедельник от легочной тромбоэмболии.
«

"На 56 году жизни скоропостижно скончался кандидат исторических наук, историк, археолог, председатель Новгородского общества любителей древности, член Союза журналистов России Сергей Викторович Трояновский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Трояновский является автором более 90 публикаций в отечественных и зарубежных научных изданиях. Защитил кандидатскую диссертацию по теме "Новгородский детинец в X-XV вв. по археологическим данным" в 2001 году. В последнее время работал над переизданием своего труда "Великий Новгород. Седмицы истории".
Отмечается, что прощание с Трояновским состоится в среду в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
 
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