В 11 украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 20.08 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. После 21.30 она распространилась на Сумскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую, Житомирскую, Винницкую и Николаевскую.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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