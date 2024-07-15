https://ria.ru/20240715/trevoga-1959689127.html
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:34
2024-07-15T08:34
2024-07-15T08:45
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области 14 июля в 0:46 мск."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240714/svo-1959552798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Врио главы Курской области: в регионе объявили отбой опасности атаки БПЛА