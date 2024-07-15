https://ria.ru/20240715/trevoga-1959689127.html

В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024

В Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:34

2024-07-15T08:34

2024-07-15T08:45

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области 14 июля в 0:46 мск."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240714/svo-1959552798.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)