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В Москве могут скорректировать работу наземного транспорта - РИА Новости, 15.07.2024
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16:44 15.07.2024 (обновлено: 19:00 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/transport-1959814887.html
В Москве могут скорректировать работу наземного транспорта
В Москве могут скорректировать работу наземного транспорта - РИА Новости, 15.07.2024
В Москве могут скорректировать работу наземного транспорта
Работу наземного транспорта в Москве могут скорректировать в понедельник из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:44
2024-07-15T19:00
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Работу наземного транспорта в Москве могут скорректировать в понедельник из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города работа наземного транспорта может быть оперативно скорректирована", - говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали москвичам и гостям столицы быть внимательными и слушать объявления водителей.Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре до 15 метров в секунду в понедельник.Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг.
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве могут скорректировать работу наземного транспорта

Дептранс: работу наземного транспорта в Москве могут скорректировать из-за дождя

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы
Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Работу наземного транспорта в Москве могут скорректировать в понедельник из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города работа наземного транспорта может быть оперативно скорректирована", - говорится в сообщении.
В ведомстве посоветовали москвичам и гостям столицы быть внимательными и слушать объявления водителей.
Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре до 15 метров в секунду в понедельник.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг.
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