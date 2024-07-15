В Москве могут скорректировать работу наземного транспорта
Дептранс: работу наземного транспорта в Москве могут скорректировать из-за дождя
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы
Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Работу наземного транспорта в Москве могут скорректировать в понедельник из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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"Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города работа наземного транспорта может быть оперативно скорректирована", - говорится в сообщении.
В ведомстве посоветовали москвичам и гостям столицы быть внимательными и слушать объявления водителей.
Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре до 15 метров в секунду в понедельник.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг.