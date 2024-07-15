https://ria.ru/20240715/transport-1959814887.html

В Москве могут скорректировать работу наземного транспорта

В Москве могут скорректировать работу наземного транспорта - РИА Новости, 15.07.2024

В Москве могут скорректировать работу наземного транспорта

Работу наземного транспорта в Москве могут скорректировать в понедельник из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:44

2024-07-15T16:44

2024-07-15T19:00

москва

общество

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620375_0:32:3058:1752_1920x0_80_0_0_3bfb2378b34498d104c91fa66334e2d9.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Работу наземного транспорта в Москве могут скорректировать в понедельник из-за сверхинтенсивных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города работа наземного транспорта может быть оперативно скорректирована", - говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали москвичам и гостям столицы быть внимательными и слушать объявления водителей.Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре до 15 метров в секунду в понедельник.Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что всю неделю, кроме среды, в московском регионе ожидаются дожди, возможны грозы, самым дождливым днем станет четверг.

https://ria.ru/20240620/biryukov-1954349011.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, городское хозяйство москвы