https://ria.ru/20240715/tramp-1959782846.html

Секретная служба США изменила протокол охраны Трампа

Секретная служба США изменила протокол охраны Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

Секретная служба США изменила протокол охраны Трампа

Секретная служба США усилила охрану бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него и пересмотрела меры безопасности на съезде Республиканской... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:10

2024-07-15T15:10

2024-07-15T15:45

сша

покушение на дональда трампа

в мире

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США усилила охрану бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него и пересмотрела меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки, сообщила глава ведомства Кимберли Читл."Я уверена в плане по безопасности, который ввели наш координатор по съезду от Секретной Службы и наши партнеры, и который мы пересмотрели и усилили после стрельбы в субботу... в дополнение к дополнительным усилениям безопасности, которые мы предоставили охране бывшего президента Трампа в июне, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить продолжение его защиты на конвенции и в оставшейся части кампании", - говорится в заявлении Читл, опубликованном на сайте ведомства.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959771891.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, покушение на дональда трампа, в мире, дональд трамп, джо байден