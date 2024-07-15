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Секретная служба США изменила протокол охраны Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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15:10 15.07.2024 (обновлено: 15:45 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959782846.html
Секретная служба США изменила протокол охраны Трампа
Секретная служба США изменила протокол охраны Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
Секретная служба США изменила протокол охраны Трампа
Секретная служба США усилила охрану бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него и пересмотрела меры безопасности на съезде Республиканской... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:10
2024-07-15T15:45
сша
покушение на дональда трампа
в мире
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США усилила охрану бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него и пересмотрела меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки, сообщила глава ведомства Кимберли Читл."Я уверена в плане по безопасности, который ввели наш координатор по съезду от Секретной Службы и наши партнеры, и который мы пересмотрели и усилили после стрельбы в субботу... в дополнение к дополнительным усилениям безопасности, которые мы предоставили охране бывшего президента Трампа в июне, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить продолжение его защиты на конвенции и в оставшейся части кампании", - говорится в заявлении Читл, опубликованном на сайте ведомства.
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сша, покушение на дональда трампа, в мире, дональд трамп, джо байден
США, Покушение на Дональда Трампа, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден
Секретная служба США изменила протокол охраны Трампа

Секретная служба изменила протокол охраны Трампа после покушения

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США усилила охрану бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него и пересмотрела меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки, сообщила глава ведомства Кимберли Читл.
"Я уверена в плане по безопасности, который ввели наш координатор по съезду от Секретной Службы и наши партнеры, и который мы пересмотрели и усилили после стрельбы в субботу... в дополнение к дополнительным усилениям безопасности, которые мы предоставили охране бывшего президента Трампа в июне, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить продолжение его защиты на конвенции и в оставшейся части кампании", - говорится в заявлении Читл, опубликованном на сайте ведомства.
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