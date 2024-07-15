https://ria.ru/20240715/tramp-1959782726.html

Секретная служба США будет участвовать в расследовании покушения на Трампа

Секретная служба США будет участвовать в расследовании покушения на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

Секретная служба США будет участвовать в расследовании покушения на Трампа

Секретная служба США примет полное участие в независимом расследовании после покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа, следует из... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:09

2024-07-15T15:09

2024-07-15T15:24

в мире

сша

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США примет полное участие в независимом расследовании после покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа, следует из распространенного в понедельник заявления главы ведомства Кимберли Читл.Ранее президент США Джо Байден обещал, что расследование покушения на Трампа будет оперативным."Мы понимаем важность независимой проверки, о которой вчера объявил президент Байден, и будем принимать в ней полное участие. Мы также будем сотрудничать с соответствующими комитетами Конгресса", - говорится в заявлении.Читл подчеркнула, что Секретная служба США работает с властями всех уровней для предотвращения в будущем инцидентов, подобных покушению на Трампа.

https://ria.ru/20240715/gosduma-1959788902.html

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в мире, сша, покушение на дональда трампа