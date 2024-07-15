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Секретная служба США будет участвовать в расследовании покушения на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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15:09 15.07.2024 (обновлено: 15:24 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959782726.html
Секретная служба США будет участвовать в расследовании покушения на Трампа
Секретная служба США будет участвовать в расследовании покушения на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
Секретная служба США будет участвовать в расследовании покушения на Трампа
Секретная служба США примет полное участие в независимом расследовании после покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа, следует из... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:09
2024-07-15T15:24
в мире
сша
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США примет полное участие в независимом расследовании после покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа, следует из распространенного в понедельник заявления главы ведомства Кимберли Читл.Ранее президент США Джо Байден обещал, что расследование покушения на Трампа будет оперативным."Мы понимаем важность независимой проверки, о которой вчера объявил президент Байден, и будем принимать в ней полное участие. Мы также будем сотрудничать с соответствующими комитетами Конгресса", - говорится в заявлении.Читл подчеркнула, что Секретная служба США работает с властями всех уровней для предотвращения в будущем инцидентов, подобных покушению на Трампа.
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в мире, сша, покушение на дональда трампа
В мире, США, Покушение на Дональда Трампа
Секретная служба США будет участвовать в расследовании покушения на Трампа

Секретная служба США заявила об участии в расследовании покушения на Трампа

© AP Photo / Alex BrandonАгенты Секретной службы США
Агенты Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Агенты Секретной службы США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США примет полное участие в независимом расследовании после покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа, следует из распространенного в понедельник заявления главы ведомства Кимберли Читл.
Ранее президент США Джо Байден обещал, что расследование покушения на Трампа будет оперативным.
"Мы понимаем важность независимой проверки, о которой вчера объявил президент Байден, и будем принимать в ней полное участие. Мы также будем сотрудничать с соответствующими комитетами Конгресса", - говорится в заявлении.
Читл подчеркнула, что Секретная служба США работает с властями всех уровней для предотвращения в будущем инцидентов, подобных покушению на Трампа.
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