https://ria.ru/20240715/tramp-1959754978.html

В США отрицают, что отправили охрану Трампа на мероприятие Джилл Байден

В США отрицают, что отправили охрану Трампа на мероприятие Джилл Байден - РИА Новости, 15.07.2024

В США отрицают, что отправили охрану Трампа на мероприятие Джилл Байден

Секретная служба США в социальной сети X опровергла информацию о том, что полагающаяся экс-президенту Дональду Трампу охрана была перенаправлена на обеспечение... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:36

2024-07-15T13:36

2024-07-15T14:09

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США в социальной сети X опровергла информацию о том, что полагающаяся экс-президенту Дональду Трампу охрана была перенаправлена на обеспечение безопасности в ходе мероприятия первой леди страны Джилл Байден. "Это неверно. Мы не отводили охранные ресурсы от экс-президента США, модели защиты так не работают", - написал руководитель по коммуникациям Секретной службы Энтони Джульелми в своем аккаунте. Таким образом Джульелми ответил на пост американской журналистки Сьюзан Крэбтри, которая, ссылаясь на источники в Секретной службе, заявила, что охранные ресурсы ведомства были отведены от Трампа и направлены на мероприятие, в котором принимала участие супруга президента США. Ранее телеканал Fox News передавал, что комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения о том, что экс-президенту Дональду Трампу отказали в усилении его охраны незадолго до покушения. Газета New York Post также сообщала, что команда Трампа не располагает достаточными ресурсами для обеспечения его безопасности, а ее запрос на предоставление большей защиты политику не удовлетворили. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240715/cnn-1959749799.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959748787.html

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959736053.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джилл байден, джо байден, покушение на дональда трампа