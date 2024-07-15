https://ria.ru/20240715/tramp-1959689386.html

Трамп рассказал о разговоре с Байденом после попытки покушения

Трамп рассказал о разговоре с Байденом после попытки покушения - РИА Новости, 15.07.2024

Трамп рассказал о разговоре с Байденом после попытки покушения

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден был "очень мил" с ним во время разговора по телефону после попытки... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:36

2024-07-15T08:36

2024-07-15T10:19

в мире

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден был "очень мил" с ним во время разговора по телефону после попытки покушения, пишет газета New York Post, взявшая интервью у бывшего главы государства.Как заявил Трамп в интервью, он оценил звонок Байдена."Он назвал его (звонок) "хорошим", и сказал, что Байден был "очень мил", - пишет издание, ссылаясь на слова Трампа.Ранее Белый дом сообщил, что Байден переговорил по телефону с Трампом после стрельбы на митинге экс-президента в Пенсильвании.Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, разговор политиков был "коротким и уважительным".Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959689672.html

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пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, покушение на дональда трампа, дональд трамп, пенсильвания, сша, джо байден, фбр