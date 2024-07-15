https://ria.ru/20240715/tankisty-1959678134.html
В Минобороны рассказали о помощи танкистов при освобождении Раздоловки
В Минобороны рассказали о помощи танкистов при освобождении Раздоловки - РИА Новости, 15.07.2024
В Минобороны рассказали о помощи танкистов при освобождении Раздоловки
Танкисты-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Юг" помогали штурмовикам взять под полный контроль село Раздоловка в ДНР, сообщили... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T05:09
2024-07-15T05:09
2024-07-15T05:28
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Танкисты-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Юг" помогали штурмовикам взять под полный контроль село Раздоловка в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России. Об освобождении Раздоловки в ДНР Минобороны сообщало 28 июня. "Экипажи танков Т-80, приданные Тульскому соединению ВДВ группировки войск "Юг", в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку десантно-штурмовым подразделениям, обеспечивая штурмовые действия десантников в районе населенного пункта Раздоловка", - сообщили в МО. Уточняется, что во время выполнения боевой задачи экипажи танков для поддержки штурмовых групп выдвигались на передний край обороны, откуда велся огонь по огневым точкам противника, которые мешали десантникам закрепиться. "Получив подтверждение об уничтожении противника, экипажи убывают на новую огневую точку, откуда ведут огонь по новым координатам. Танкисты успешно поддержали штурмовые подразделения Тульских десантников в районе населенного пункта Раздоловка", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240715/urozhaynoe-1959662064.html
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донецкая народная республика, россия, воздушно-десантные войска россии, т-80
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Воздушно-десантные войска России, Т-80
В Минобороны рассказали о помощи танкистов при освобождении Раздоловки
Минобороны: танкисты-десантники помогали штурмовикам при освобождении Раздоловки
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Танкисты-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Юг" помогали штурмовикам взять под полный контроль село Раздоловка в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
Об освобождении Раздоловки в ДНР Минобороны сообщало 28 июня.
"Экипажи танков Т-80, приданные Тульскому соединению ВДВ группировки войск "Юг", в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку десантно-штурмовым подразделениям, обеспечивая штурмовые действия десантников в районе населенного пункта Раздоловка", - сообщили в МО.
Уточняется, что во время выполнения боевой задачи экипажи танков для поддержки штурмовых групп выдвигались на передний край обороны, откуда велся огонь по огневым точкам противника, которые мешали десантникам закрепиться.
"Получив подтверждение об уничтожении противника, экипажи убывают на новую огневую точку, откуда ведут огонь по новым координатам. Танкисты успешно поддержали штурмовые подразделения Тульских десантников в районе населенного пункта Раздоловка", - добавили в ведомстве.