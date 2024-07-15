https://ria.ru/20240715/svo-1959757578.html
Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:46
2024-07-15T13:46
2024-07-15T13:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
запорожская область
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814061_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_117f4caf955e14aced9ac0cc33a65384.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 108 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/svo-1959758897.html
россия
запорожская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814061_1023:201:3217:1847_1920x0_80_0_0_ce86844131cea5ee2942788b740c5d94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, США
Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ
МО: бойцы "Востока" уничтожили до 125 солдат ВСУ