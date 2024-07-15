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Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 15.07.2024 (обновлено: 13:52 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/svo-1959757578.html
Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:46
2024-07-15T13:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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запорожская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 108 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20",- говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, США
Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ

МО: бойцы "Востока" уничтожили до 125 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 108 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20",- говорится в сообщении.
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