https://ria.ru/20240715/svo-1959757578.html

Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 125 солдат ВСУ

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:46

2024-07-15T13:46

2024-07-15T13:52

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ, 108 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20",- говорится в сообщении.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, сша