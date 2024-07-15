https://ria.ru/20240715/svalka-1959786291.html

Под Краснодаром третьи сутки горит свалка

Под Краснодаром третьи сутки горит свалка - РИА Новости, 15.07.2024

Под Краснодаром третьи сутки горит свалка

Спасатели третьи сутки продолжают тушить мусорный полигон на хуторе в Краснодаре, загоревшийся 13 июля, причиной пожара могла стать реконструкция свалки, заявил РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:15

2024-07-15T15:15

2024-07-15T15:43

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Спасатели третьи сутки продолжают тушить мусорный полигон на хуторе в Краснодаре, загоревшийся 13 июля, причиной пожара могла стать реконструкция свалки, заявил мэр города Евгений Наумов. По данным ГУ МЧС Кубани, пожар начался в минувшую субботу вечером на краснодарском хуторе Копанской на площади 1 тысяча квадратных метров. В воскресенье возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров. "Сейчас тушение завершается. Участок полигона отсыпали грунтом, пролили водой. Еще остаются локальные задымления, но массовое горение остановили… Причиной возгорания могла стать реконструкция полигона. Поскольку мусор перекладывали, туда попал кислород и началось тление", - написал мэр Краснодара в Telegram-канале. По его словам, работы по реконструкции продолжатся до ноября. Мэр поручил на это время организовать постоянный мониторинг и дежурство пожарных машин, чтобы ситуация не повторилась. Наумов отметил, что вопрос ликвидации пожара на свалке будет полностью закрыт в течение двух дней. Техники и специалистов на месте достаточно.

https://ria.ru/20240613/svalka-1952683520.html

краснодар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)