https://ria.ru/20240715/svalka-1959786291.html
Под Краснодаром третьи сутки горит свалка
Под Краснодаром третьи сутки горит свалка - РИА Новости, 15.07.2024
Под Краснодаром третьи сутки горит свалка
Спасатели третьи сутки продолжают тушить мусорный полигон на хуторе в Краснодаре, загоревшийся 13 июля, причиной пожара могла стать реконструкция свалки, заявил РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:15
2024-07-15T15:15
2024-07-15T15:43
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959795584_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a7eb9e272719109243de5f8895bfb36b.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Спасатели третьи сутки продолжают тушить мусорный полигон на хуторе в Краснодаре, загоревшийся 13 июля, причиной пожара могла стать реконструкция свалки, заявил мэр города Евгений Наумов. По данным ГУ МЧС Кубани, пожар начался в минувшую субботу вечером на краснодарском хуторе Копанской на площади 1 тысяча квадратных метров. В воскресенье возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров. "Сейчас тушение завершается. Участок полигона отсыпали грунтом, пролили водой. Еще остаются локальные задымления, но массовое горение остановили… Причиной возгорания могла стать реконструкция полигона. Поскольку мусор перекладывали, туда попал кислород и началось тление", - написал мэр Краснодара в Telegram-канале. По его словам, работы по реконструкции продолжатся до ноября. Мэр поручил на это время организовать постоянный мониторинг и дежурство пожарных машин, чтобы ситуация не повторилась. Наумов отметил, что вопрос ликвидации пожара на свалке будет полностью закрыт в течение двух дней. Техники и специалистов на месте достаточно.
https://ria.ru/20240613/svalka-1952683520.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959795584_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_dd58a7063598c8d20d9f7a5dbb207521.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Краснодаром третьи сутки горит свалка
Наумов: причиной пожара на свалке в Краснодаре могла стать ее реконструкция