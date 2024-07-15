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Экс-соцработницу на Урале, не навестившую семью убитого мальчика, ждет суд - РИА Новости, 15.07.2024
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14:08 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/sud-1959762355.html
Экс-соцработницу на Урале, не навестившую семью убитого мальчика, ждет суд
Экс-соцработницу на Урале, не навестившую семью убитого мальчика, ждет суд - РИА Новости, 15.07.2024
Экс-соцработницу на Урале, не навестившую семью убитого мальчика, ждет суд
Бывший специалист отдела опеки и попечительства в Екатеринбурге, курирующая приемную семью шестилетнего мальчика, в которой над ним издевались и впоследствии... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:08
2024-07-15T14:08
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Бывший специалист отдела опеки и попечительства в Екатеринбурге, курирующая приемную семью шестилетнего мальчика, в которой над ним издевались и впоследствии убили, пойдет под суд по делу о служебном подлоге, сообщила региональная прокуратура. "Уголовное дело будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. Против Наумовой возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве, ее отправили в СИЗО до 27 августа. По информации прокуратуры, ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления №25 министерства социальной политики Свердловской области внесла в официальный документ заведомо ложные сведения. С 1 по 4 декабря 2022 года она должна была навестить семью мальчика, но ограничилась разговором с опекуншей по телефону, после чего написала в документе, что "во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена". Против нее было заведено уголовное дело о служебном подлоге. При этом, как уточнили в свердловском управлении СК РФ, ребенок был убит 2 декабря 2022 года. Ранее в СК отмечали, что 35-летней опекунше и ее 21-летнему племяннику в зависимости от роли каждого были предъявлены обвинения по семи тяжким уголовным статьям, в том числе: убийство ребенка, истязание по предварительному сговору в отношении двух малолетних лиц, незаконное лишение свободы ребенка, мошенничество при получении выплат. Следователи уточняли: опекунша вовлекала в преступление своего племянника угрозами, что выгонит его из квартиры. "Наумова вину не признает, в том числе и по новым статьям обвинения. Дело будет рассматриваться в Свердловском областном суде по подсудности. В суд дело не поступило, но следствие окончено", – заявила РИА Новости адвокат Наумовой Елена Хорова. Также Екатеринбургский гарнизонный военный суд рассматривает дело Александра Наумова – военного и мужа опекунши, которого обвиняют в истязании приемного мальчика, совершенном с особой жестокостью. Подсудимый не признает своей вины, а его адвокат Жанна Калегина считает, что Наумова привлекают к уголовной ответственности из-за "недоказанности обвинения его супруги".
https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html
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екатеринбург
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Свердловский областной суд
Экс-соцработницу на Урале, не навестившую семью убитого мальчика, ждет суд

На Урале будут судить экс-соцработницу, не навестившую семью, где убили мальчика

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Бывший специалист отдела опеки и попечительства в Екатеринбурге, курирующая приемную семью шестилетнего мальчика, в которой над ним издевались и впоследствии убили, пойдет под суд по делу о служебном подлоге, сообщила региональная прокуратура.
"Уголовное дело будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В деле об убийстве ребенка в Екатеринбурге появился новый фигурант
14 июня, 18:50
Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. Против Наумовой возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве, ее отправили в СИЗО до 27 августа.
По информации прокуратуры, ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления №25 министерства социальной политики Свердловской области внесла в официальный документ заведомо ложные сведения. С 1 по 4 декабря 2022 года она должна была навестить семью мальчика, но ограничилась разговором с опекуншей по телефону, после чего написала в документе, что "во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена". Против нее было заведено уголовное дело о служебном подлоге. При этом, как уточнили в свердловском управлении СК РФ, ребенок был убит 2 декабря 2022 года.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Родственник погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказал о его отце
29 июня 2023, 12:35
Ранее в СК отмечали, что 35-летней опекунше и ее 21-летнему племяннику в зависимости от роли каждого были предъявлены обвинения по семи тяжким уголовным статьям, в том числе: убийство ребенка, истязание по предварительному сговору в отношении двух малолетних лиц, незаконное лишение свободы ребенка, мошенничество при получении выплат. Следователи уточняли: опекунша вовлекала в преступление своего племянника угрозами, что выгонит его из квартиры.
"Наумова вину не признает, в том числе и по новым статьям обвинения. Дело будет рассматриваться в Свердловском областном суде по подсудности. В суд дело не поступило, но следствие окончено", – заявила РИА Новости адвокат Наумовой Елена Хорова.
Также Екатеринбургский гарнизонный военный суд рассматривает дело Александра Наумова – военного и мужа опекунши, которого обвиняют в истязании приемного мальчика, совершенном с особой жестокостью. Подсудимый не признает своей вины, а его адвокат Жанна Калегина считает, что Наумова привлекают к уголовной ответственности из-за "недоказанности обвинения его супруги".
Цветы и мягкие игрушки у дома в Екатеринбурге, где жил шестилетний мальчик, тело которого нашли в четверг - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге
29 июня 2023, 11:52
 
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