https://ria.ru/20240715/sud-1959762355.html

Экс-соцработницу на Урале, не навестившую семью убитого мальчика, ждет суд

Экс-соцработницу на Урале, не навестившую семью убитого мальчика, ждет суд - РИА Новости, 15.07.2024

Экс-соцработницу на Урале, не навестившую семью убитого мальчика, ждет суд

Бывший специалист отдела опеки и попечительства в Екатеринбурге, курирующая приемную семью шестилетнего мальчика, в которой над ним издевались и впоследствии... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:08

2024-07-15T14:08

2024-07-15T14:08

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

свердловский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Бывший специалист отдела опеки и попечительства в Екатеринбурге, курирующая приемную семью шестилетнего мальчика, в которой над ним издевались и впоследствии убили, пойдет под суд по делу о служебном подлоге, сообщила региональная прокуратура. "Уголовное дело будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. Против Наумовой возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве, ее отправили в СИЗО до 27 августа. По информации прокуратуры, ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления №25 министерства социальной политики Свердловской области внесла в официальный документ заведомо ложные сведения. С 1 по 4 декабря 2022 года она должна была навестить семью мальчика, но ограничилась разговором с опекуншей по телефону, после чего написала в документе, что "во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена". Против нее было заведено уголовное дело о служебном подлоге. При этом, как уточнили в свердловском управлении СК РФ, ребенок был убит 2 декабря 2022 года. Ранее в СК отмечали, что 35-летней опекунше и ее 21-летнему племяннику в зависимости от роли каждого были предъявлены обвинения по семи тяжким уголовным статьям, в том числе: убийство ребенка, истязание по предварительному сговору в отношении двух малолетних лиц, незаконное лишение свободы ребенка, мошенничество при получении выплат. Следователи уточняли: опекунша вовлекала в преступление своего племянника угрозами, что выгонит его из квартиры. "Наумова вину не признает, в том числе и по новым статьям обвинения. Дело будет рассматриваться в Свердловском областном суде по подсудности. В суд дело не поступило, но следствие окончено", – заявила РИА Новости адвокат Наумовой Елена Хорова. Также Екатеринбургский гарнизонный военный суд рассматривает дело Александра Наумова – военного и мужа опекунши, которого обвиняют в истязании приемного мальчика, совершенном с особой жестокостью. Подсудимый не признает своей вины, а его адвокат Жанна Калегина считает, что Наумова привлекают к уголовной ответственности из-за "недоказанности обвинения его супруги".

https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html

https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881100203.html

https://ria.ru/20230629/semya-1881080011.html

екатеринбург

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, свердловский областной суд