https://ria.ru/20240715/stroitelstvo-1959747709.html

"Самолет" начал строительство "Дальневосточного квартала" на юге Сахалина

"Самолет" начал строительство "Дальневосточного квартала" на юге Сахалина - РИА Новости, 15.07.2024

"Самолет" начал строительство "Дальневосточного квартала" на юге Сахалина

Торжественная закладка первого камня "Дальневосточного квартала" от одного из крупнейших российских застройщиков "Самолет" состоялась в понедельник в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:08

2024-07-15T13:08

2024-07-15T13:08

сахалинская область

сахалин

жилье

дальний восток

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл – РИА Новости. Торжественная закладка первого камня "Дальневосточного квартала" от одного из крупнейших российских застройщиков "Самолет" состоялась в понедельник в Корсаковском районе Сахалина, сообщили РИА Новости в правительстве региона. По данным пресс-службы, планы по строительству нового микрорайона в Корсаковском районе появились три года назад. Тогда проект условно назвали "Экополис". Возводящийся жилой комплекс получил название "Сердце Сахалина", он будет состоять из высоток от 9 до 18 этажей общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Разрешение на его строительство девелопер получил в феврале и уже весной начал подготовку площадки, скоро стартуют работы нулевого цикла. В ближайшие несколько лет здесь построят свыше тысячи квартир. "Мы закладываем капсулу в основание строительства жилого комплекса "Сердце Сахалина". Название проекта символичное, потому как именно отсюда пойдет строительство нового жилья для тысяч семей и новых поколений сахалинцев, которые будут развивать нашу область и Дальний Восток в целом. Сегодня Корсаковский район становится центром промышленного развития Сахалина. Мы создаем глубоководный морской порт, здесь будет сконцентрирована рыбопереработка и появится центр дистрибуции рыбной продукции. Эти мои предложения получили поддержку президента, федерального правительства и бизнеса, готового вкладываться в развитие экономики Сахалинской области", - передает пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко. По словам главы региона, наращивание значимости Корсаковского района как промышленного центра делает необходимым запуск масштабного жилищного строительства. В рамках первого этапа строительства до конца 2028 года будет возведено 50 тысяч квадратных метров жилья – 1035 квартир, из них 145 будут арендными. Всего до 2046 года здесь появится 460 тысяч квадратных метров жилья. На территории жилого комплекса также появится шесть детских садов, две школы, многоуровневые паркинги, спортивные и детские площадки, зоны для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. По словам члена совета директоров и управляющего партнера ГК "Самолет" Александра Прыгункова, первый проект компании на юге Сахалина благодаря программе "Дальневосточный квартал" станет одним из крупнейших для области как по объемам строительства, так и по инвестиционному потенциалу. Соглашение о реализации проекта инвестор подписал с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) осенью 2023 года на Восточном экономическом форуме. Объем вложений превысит 65,8 миллиарда рублей. "Это одна из самых масштабных строек в регионе, которая будет проводиться в рамках преференциального режима территорий опережающего развития. Благодаря мерам государственной поддержки резидент ТОР "Сахалин" получил площадки, которые соответствуют современным стандартам комплексной застройки, налоговые и административные льготы, в том числе возможность обеспечения объектами инфраструктуры и полное сопровождение проекта на всех этапах его реализации", - отметила директор КРДВ Сахалин и Курилы Мария Гришинкова.

https://ria.ru/20240708/arkhipelag-1958124337.html

https://ria.ru/20240606/forum-1950969770.html

сахалинская область

сахалин

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, сахалин, жилье, дальний восток, валерий лимаренко