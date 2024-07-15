Рейтинг@Mail.ru
"Самолет" начал строительство "Дальневосточного квартала" на юге Сахалина - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/stroitelstvo-1959747709.html
"Самолет" начал строительство "Дальневосточного квартала" на юге Сахалина
"Самолет" начал строительство "Дальневосточного квартала" на юге Сахалина - РИА Новости, 15.07.2024
"Самолет" начал строительство "Дальневосточного квартала" на юге Сахалина
Торжественная закладка первого камня "Дальневосточного квартала" от одного из крупнейших российских застройщиков "Самолет" состоялась в понедельник в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:08
2024-07-15T13:08
сахалинская область
сахалин
жилье
дальний восток
валерий лимаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878532411_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4dac03e8bed13f54293e23c21d691979.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл – РИА Новости. Торжественная закладка первого камня "Дальневосточного квартала" от одного из крупнейших российских застройщиков "Самолет" состоялась в понедельник в Корсаковском районе Сахалина, сообщили РИА Новости в правительстве региона. По данным пресс-службы, планы по строительству нового микрорайона в Корсаковском районе появились три года назад. Тогда проект условно назвали "Экополис". Возводящийся жилой комплекс получил название "Сердце Сахалина", он будет состоять из высоток от 9 до 18 этажей общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Разрешение на его строительство девелопер получил в феврале и уже весной начал подготовку площадки, скоро стартуют работы нулевого цикла. В ближайшие несколько лет здесь построят свыше тысячи квартир. "Мы закладываем капсулу в основание строительства жилого комплекса "Сердце Сахалина". Название проекта символичное, потому как именно отсюда пойдет строительство нового жилья для тысяч семей и новых поколений сахалинцев, которые будут развивать нашу область и Дальний Восток в целом. Сегодня Корсаковский район становится центром промышленного развития Сахалина. Мы создаем глубоководный морской порт, здесь будет сконцентрирована рыбопереработка и появится центр дистрибуции рыбной продукции. Эти мои предложения получили поддержку президента, федерального правительства и бизнеса, готового вкладываться в развитие экономики Сахалинской области", - передает пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко. По словам главы региона, наращивание значимости Корсаковского района как промышленного центра делает необходимым запуск масштабного жилищного строительства. В рамках первого этапа строительства до конца 2028 года будет возведено 50 тысяч квадратных метров жилья – 1035 квартир, из них 145 будут арендными. Всего до 2046 года здесь появится 460 тысяч квадратных метров жилья. На территории жилого комплекса также появится шесть детских садов, две школы, многоуровневые паркинги, спортивные и детские площадки, зоны для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. По словам члена совета директоров и управляющего партнера ГК "Самолет" Александра Прыгункова, первый проект компании на юге Сахалина благодаря программе "Дальневосточный квартал" станет одним из крупнейших для области как по объемам строительства, так и по инвестиционному потенциалу. Соглашение о реализации проекта инвестор подписал с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) осенью 2023 года на Восточном экономическом форуме. Объем вложений превысит 65,8 миллиарда рублей. "Это одна из самых масштабных строек в регионе, которая будет проводиться в рамках преференциального режима территорий опережающего развития. Благодаря мерам государственной поддержки резидент ТОР "Сахалин" получил площадки, которые соответствуют современным стандартам комплексной застройки, налоговые и административные льготы, в том числе возможность обеспечения объектами инфраструктуры и полное сопровождение проекта на всех этапах его реализации", - отметила директор КРДВ Сахалин и Курилы Мария Гришинкова.
https://ria.ru/20240708/arkhipelag-1958124337.html
https://ria.ru/20240606/forum-1950969770.html
сахалинская область
сахалин
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878532411_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c6c53beb5fdc9c845e242e2400268f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, сахалин, жилье, дальний восток, валерий лимаренко
Сахалинская область, Сахалин, Жилье, Дальний Восток, Валерий Лимаренко

"Самолет" начал строительство "Дальневосточного квартала" на юге Сахалина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительные краны
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Строительные краны
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл – РИА Новости. Торжественная закладка первого камня "Дальневосточного квартала" от одного из крупнейших российских застройщиков "Самолет" состоялась в понедельник в Корсаковском районе Сахалина, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
По данным пресс-службы, планы по строительству нового микрорайона в Корсаковском районе появились три года назад. Тогда проект условно назвали "Экополис". Возводящийся жилой комплекс получил название "Сердце Сахалина", он будет состоять из высоток от 9 до 18 этажей общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Разрешение на его строительство девелопер получил в феврале и уже весной начал подготовку площадки, скоро стартуют работы нулевого цикла. В ближайшие несколько лет здесь построят свыше тысячи квартир.
Вид на город Южно-Сахалинск от горнолыжного курорта Горный воздух - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В "Архипелаге 2024" на Сахалине участвуют более 2500 человек из 63 регионов
8 июля, 06:55
"Мы закладываем капсулу в основание строительства жилого комплекса "Сердце Сахалина". Название проекта символичное, потому как именно отсюда пойдет строительство нового жилья для тысяч семей и новых поколений сахалинцев, которые будут развивать нашу область и Дальний Восток в целом. Сегодня Корсаковский район становится центром промышленного развития Сахалина. Мы создаем глубоководный морской порт, здесь будет сконцентрирована рыбопереработка и появится центр дистрибуции рыбной продукции. Эти мои предложения получили поддержку президента, федерального правительства и бизнеса, готового вкладываться в развитие экономики Сахалинской области", - передает пресс-служба слова губернатора Валерия Лимаренко.
По словам главы региона, наращивание значимости Корсаковского района как промышленного центра делает необходимым запуск масштабного жилищного строительства.
В рамках первого этапа строительства до конца 2028 года будет возведено 50 тысяч квадратных метров жилья – 1035 квартир, из них 145 будут арендными. Всего до 2046 года здесь появится 460 тысяч квадратных метров жилья. На территории жилого комплекса также появится шесть детских садов, две школы, многоуровневые паркинги, спортивные и детские площадки, зоны для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Валерий Лимаренко: форум "Нефть и газ Сахалина — 2024" стартует в октябре
6 июня, 13:01
По словам члена совета директоров и управляющего партнера ГК "Самолет" Александра Прыгункова, первый проект компании на юге Сахалина благодаря программе "Дальневосточный квартал" станет одним из крупнейших для области как по объемам строительства, так и по инвестиционному потенциалу. Соглашение о реализации проекта инвестор подписал с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) осенью 2023 года на Восточном экономическом форуме. Объем вложений превысит 65,8 миллиарда рублей.
"Это одна из самых масштабных строек в регионе, которая будет проводиться в рамках преференциального режима территорий опережающего развития. Благодаря мерам государственной поддержки резидент ТОР "Сахалин" получил площадки, которые соответствуют современным стандартам комплексной застройки, налоговые и административные льготы, в том числе возможность обеспечения объектами инфраструктуры и полное сопровождение проекта на всех этапах его реализации", - отметила директор КРДВ Сахалин и Курилы Мария Гришинкова.
 
Сахалинская областьСахалинЖильеДальний ВостокВалерий Лимаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала