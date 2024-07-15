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Кандидат в президенты Молдавии призвал восстановить диалог с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
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20:52 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/stoyanoglo-1959881488.html
Кандидат в президенты Молдавии призвал восстановить диалог с Россией
Кандидат в президенты Молдавии призвал восстановить диалог с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
Кандидат в президенты Молдавии призвал восстановить диалог с Россией
Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор республики Александр Стояногло заявил в интервью порталу "Трибуна", что стране необходимо восстановить диалог РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:52
2024-07-15T20:52
россия
молдавия
майя санду
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор республики Александр Стояногло заявил в интервью порталу "Трибуна", что стране необходимо восстановить диалог с Россией. "Я считаю, что диалог с Россией необходимо восстановить. Нам нужны и энергоресурсы, и рынок для нашего АПК. Откуда эта двусмысленность и лицемерие, когда мы покупаем тот же российский газ, но через третьих лиц? Или когда мы получаем электроэнергию от Кучурганской электростанции (Молдавская ГРЭС в Кчурганах, которая принадлежит российской компании "Интер РАО" – ред.)? Кого мы в этот момент хотим обмануть?", - сказал Стояногло. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959875955.html
https://ria.ru/20240715/eks-genprokuror-1959773887.html
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россия, молдавия, майя санду, молдовагаз, газпром
Россия, Молдавия, Майя Санду, Молдовагаз, Газпром
Кандидат в президенты Молдавии призвал восстановить диалог с Россией

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло выступил за возврат диалога с Россией

© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор республики Александр Стояногло заявил в интервью порталу "Трибуна", что стране необходимо восстановить диалог с Россией.
"Я считаю, что диалог с Россией необходимо восстановить. Нам нужны и энергоресурсы, и рынок для нашего АПК. Откуда эта двусмысленность и лицемерие, когда мы покупаем тот же российский газ, но через третьих лиц? Или когда мы получаем электроэнергию от Кучурганской электростанции (Молдавская ГРЭС в Кчурганах, которая принадлежит российской компании "Интер РАО" – ред.)? Кого мы в этот момент хотим обмануть?", - сказал Стояногло.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Экс-генпрокурор Молдавии назвал нынешнюю власть в стране колониальной
Вчера, 20:27
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Экс-генпрокурор Молдавии сравнил страну с автомобилем, несущимся в пропасть
Вчера, 14:44
 
РоссияМолдавияМайя СандуМолдовагазГазпром
 
 
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