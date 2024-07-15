Кандидат в президенты Молдавии призвал восстановить диалог с Россией
Кандидат в президенты Молдавии Стояногло выступил за возврат диалога с Россией
© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Стояногло. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор республики Александр Стояногло заявил в интервью порталу "Трибуна", что стране необходимо восстановить диалог с Россией.
"Я считаю, что диалог с Россией необходимо восстановить. Нам нужны и энергоресурсы, и рынок для нашего АПК. Откуда эта двусмысленность и лицемерие, когда мы покупаем тот же российский газ, но через третьих лиц? Или когда мы получаем электроэнергию от Кучурганской электростанции (Молдавская ГРЭС в Кчурганах, которая принадлежит российской компании "Интер РАО" – ред.)? Кого мы в этот момент хотим обмануть?", - сказал Стояногло.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.