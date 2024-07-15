https://ria.ru/20240715/stavropole-1959806840.html
Ставрополье планирует принять около 170 тысяч туристов в 2024 году
Ставрополье планирует принять около 170 тысяч туристов в 2024 году - РИА Новости, 15.07.2024
Ставрополье планирует принять около 170 тысяч туристов в 2024 году
Ставропольский край планирует принять в 2024 году около 170 тысяч иностранных туристов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:15
2024-07-15T16:15
2024-07-15T16:17
новости - туризм
грозный
ставропольский край
владимир владимиров
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл – РИА Новости. Ставропольский край планирует принять в 2024 году около 170 тысяч иностранных туристов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. "Мы думаем пока, что примем в этом году около 170 тысяч иностранных туристов. Это те люди, которые приезжают исторически к нам и отдыхают на курортах Кавказских минеральных вод. Это для нас достойная цифра, потому что когда санкции ввели, очень сильный был провал, очень большой", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
https://ria.ru/20240616/turisty-1952907122.html
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новости - туризм, грозный, ставропольский край, владимир владимиров
Новости - Туризм, Грозный, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Ставрополье планирует принять около 170 тысяч туристов в 2024 году
Ставрополье планирует принять в 2024 году около 170 тысяч иностранных туристов