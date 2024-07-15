https://ria.ru/20240715/stavropole-1959806840.html

Ставрополье планирует принять около 170 тысяч туристов в 2024 году

Ставрополье планирует принять около 170 тысяч туристов в 2024 году - РИА Новости, 15.07.2024

Ставрополье планирует принять около 170 тысяч туристов в 2024 году

Ставропольский край планирует принять в 2024 году около 170 тысяч иностранных туристов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:15

2024-07-15T16:15

2024-07-15T16:17

новости - туризм

грозный

ставропольский край

владимир владимиров

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл – РИА Новости. Ставропольский край планирует принять в 2024 году около 170 тысяч иностранных туристов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Владимиров. "Мы думаем пока, что примем в этом году около 170 тысяч иностранных туристов. Это те люди, которые приезжают исторически к нам и отдыхают на курортах Кавказских минеральных вод. Это для нас достойная цифра, потому что когда санкции ввели, очень сильный был провал, очень большой", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

https://ria.ru/20240616/turisty-1952907122.html

грозный

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новости - туризм, грозный, ставропольский край, владимир владимиров