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В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава
В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава - РИА Новости, 15.07.2024
В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава
Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в окрестностях Ставрополя, где горит сухая растительность и камыш, сообщило краевое ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:11
2024-07-15T14:11
2024-07-15T14:13
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в окрестностях Ставрополя, где горит сухая растительность и камыш, сообщило краевое ГУ МЧС РФ. Ранее сообщалось, что в хуторе Грушевом вблизи Ставрополя на площади в три гектара происходит горение сухой растительности и камыша. Пожарным удалось отвести угрозу от частного сектора, никто не пострадал. Позже было объявлено о локализации пожара на площади 10 гектаров. На месте работают 32 человека и 11 единиц техники. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава
МЧС: под Ставрополем ликвидировано открытое горение 10 га камыша и сухой травы