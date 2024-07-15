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В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава - РИА Новости, 15.07.2024
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14:11 15.07.2024 (обновлено: 14:13 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/stavropol-1959762937.html
В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава
В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава - РИА Новости, 15.07.2024
В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава
Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в окрестностях Ставрополя, где горит сухая растительность и камыш, сообщило краевое ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:11
2024-07-15T14:13
происшествия
ставрополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в окрестностях Ставрополя, где горит сухая растительность и камыш, сообщило краевое ГУ МЧС РФ. Ранее сообщалось, что в хуторе Грушевом вблизи Ставрополя на площади в три гектара происходит горение сухой растительности и камыша. Пожарным удалось отвести угрозу от частного сектора, никто не пострадал. Позже было объявлено о локализации пожара на площади 10 гектаров. На месте работают 32 человека и 11 единиц техники. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава

МЧС: под Ставрополем ликвидировано открытое горение 10 га камыша и сухой травы

© Фото : МЧС Ставропольского края/TelegramМесто возгорания сухой растительности и камыша в окрестностях Ставрополя
Место возгорания сухой растительности и камыша в окрестностях Ставрополя - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : МЧС Ставропольского края/Telegram
Место возгорания сухой растительности и камыша в окрестностях Ставрополя
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в окрестностях Ставрополя, где горит сухая растительность и камыш, сообщило краевое ГУ МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в хуторе Грушевом вблизи Ставрополя на площади в три гектара происходит горение сухой растительности и камыша. Пожарным удалось отвести угрозу от частного сектора, никто не пострадал. Позже было объявлено о локализации пожара на площади 10 гектаров. На месте работают 32 человека и 11 единиц техники.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
Место возгорания сухой травы в селе Урожайное под Симферополем. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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ПроисшествияСтавропольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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