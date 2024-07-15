https://ria.ru/20240715/stavropol-1959762937.html

В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава

В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава - РИА Новости, 15.07.2024

В окрестностях Ставрополя загорелись камыш и сухая трава

Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в окрестностях Ставрополя, где горит сухая растительность и камыш, сообщило краевое ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:11

2024-07-15T14:11

2024-07-15T14:13

происшествия

ставрополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в окрестностях Ставрополя, где горит сухая растительность и камыш, сообщило краевое ГУ МЧС РФ. Ранее сообщалось, что в хуторе Грушевом вблизи Ставрополя на площади в три гектара происходит горение сухой растительности и камыша. Пожарным удалось отвести угрозу от частного сектора, никто не пострадал. Позже было объявлено о локализации пожара на площади 10 гектаров. На месте работают 32 человека и 11 единиц техники. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

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происшествия, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)