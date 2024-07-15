Глава Кубани поручил установить 7 лесопожарных станций в течение 2 недель
© Фото : Вениамин Кондратьев/TelegramГубернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встреча с участниками спасательной операции под Новороссийском
© Фото : Вениамин Кондратьев/Telegram
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встреча с участниками спасательной операции под Новороссийском
КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне крупного пожара под Новороссийском поручил в течение двух недель установить в регионе семь лесопожарных станций, обеспечив их штатом 50 человек.
"Помимо усиления патрулирования туристических маршрутов договорились в двухнедельный срок на побережье организовать 7 точек наблюдения – лесопожарных станций. Оснастить их всем необходимым. Мы не можем запретить людям ходить в лес, но обязаны усилить контроль и мобильное патрулирование в каждом муниципалитете края", - написал Кондратьев в Telegram-канале по итогу поездки на место лесного пожара.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара.
По его словам, станции обеспечат штатом в 50 человек. Кондратьев поручил возглавить эту работу вице-губернатору Александру Нестеренко.