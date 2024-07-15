https://ria.ru/20240715/stantsii-1959885902.html

Глава Кубани поручил установить 7 лесопожарных станций в течение 2 недель

Глава Кубани поручил установить 7 лесопожарных станций в течение 2 недель - РИА Новости, 15.07.2024

Глава Кубани поручил установить 7 лесопожарных станций в течение 2 недель

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне крупного пожара под Новороссийском поручил в течение двух недель установить в регионе семь лесопожарных станций,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:20

2024-07-15T21:20

2024-07-15T21:20

краснодарский край

происшествия

новороссийск

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

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КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне крупного пожара под Новороссийском поручил в течение двух недель установить в регионе семь лесопожарных станций, обеспечив их штатом 50 человек. "Помимо усиления патрулирования туристических маршрутов договорились в двухнедельный срок на побережье организовать 7 точек наблюдения – лесопожарных станций. Оснастить их всем необходимым. Мы не можем запретить людям ходить в лес, но обязаны усилить контроль и мобильное патрулирование в каждом муниципалитете края", - написал Кондратьев в Telegram-канале по итогу поездки на место лесного пожара.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара. По его словам, станции обеспечат штатом в 50 человек. Кондратьев поручил возглавить эту работу вице-губернатору Александру Нестеренко.

https://ria.ru/20240715/pozhary-1959870208.html

новороссийск

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Алёна Пава

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Алёна Пава

происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском