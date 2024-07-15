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Средства на доработку новых очистных выделены в Ярославской области - РИА Новости, 15.07.2024
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Ярославская область
 
19:03 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/sredstva-1959856573.html
Средства на доработку новых очистных выделены в Ярославской области
Средства на доработку новых очистных выделены в Ярославской области - РИА Новости, 15.07.2024
Средства на доработку новых очистных выделены в Ярославской области
Средства на доработку новых очистных сооружений выделены по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:03
2024-07-15T19:03
ярославская область
ярославская область
россия
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жкх
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Средства на доработку новых очистных сооружений выделены по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева, сообщает правительство региона.По данным правительства, в Ярославской области началась повторная проверка реализации федерального проекта "Оздоровление Волги".В первый день комиссия, в составе которой представители Госдумы, Минприроды и Минстроя России, побывала на очистных сооружениях канализации в поселке Октябрь, Новом Некоузе, селе Золоторучье и Большом Селе, информируют в областном правительстве. Комиссия оценила работу над ошибками, которую провели в регионе после первого визита проверяющих."Есть проблемы с доведением очистки сточных вод до установленных нормативов. Сейчас они в несколько раз превышают требования к качеству питьевой воды: то есть очищенная сточная вода, поступающая в водоемы региона, должна быть намного чище, чем та, которая подается в наши краны", — пояснил министр ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков.По его словам, также есть вопросы к проектированию объектов."Неоднократно проекты проходили корректировку. Эта работа проводилась еще в 2015-2016 годах. Конечно, к ней необходимо было привлекать не только проектные организации, но и сторонних экспертов", - подчеркнул Рябченков.По данным областного министра, с проблемой по обеспечению очистки сточных вод на должном уровне столкнулись многие российские регионы, где был реализован федеральный проект."По инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева на доработку объектов из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей. Средства направят на очистные сооружения в Рыбинском, Некоузском, Тутаевском, Большесельском и Некрасовском районах", - сообщает правительство региона.Губернатор также поставил перед заказчиками, которыми являются органы местного самоуправления, задачу о взыскании ущерба с подрядчиков и проектировщиков, некачественно выполнивших контракты.
https://ria.ru/20240620/reyting-1954326351.html
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ярославская область, россия, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жкх, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), ЖКХ, Михаил Евраев

Средства на доработку новых очистных выделены в Ярославской области

© Фото : Telegram/Губернатор Ярославской области Михаил ЕвраевПроверка строительства очистных сооружений в Ярославской области
Проверка строительства очистных сооружений в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Telegram/Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Проверка строительства очистных сооружений в Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Средства на доработку новых очистных сооружений выделены по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева, сообщает правительство региона.
По данным правительства, в Ярославской области началась повторная проверка реализации федерального проекта "Оздоровление Волги".
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В первый день комиссия, в составе которой представители Госдумы, Минприроды и Минстроя России, побывала на очистных сооружениях канализации в поселке Октябрь, Новом Некоузе, селе Золоторучье и Большом Селе, информируют в областном правительстве. Комиссия оценила работу над ошибками, которую провели в регионе после первого визита проверяющих.
«
"Есть проблемы с доведением очистки сточных вод до установленных нормативов. Сейчас они в несколько раз превышают требования к качеству питьевой воды: то есть очищенная сточная вода, поступающая в водоемы региона, должна быть намного чище, чем та, которая подается в наши краны", — пояснил министр ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков.
По его словам, также есть вопросы к проектированию объектов.
«
"Неоднократно проекты проходили корректировку. Эта работа проводилась еще в 2015-2016 годах. Конечно, к ней необходимо было привлекать не только проектные организации, но и сторонних экспертов", - подчеркнул Рябченков.
По данным областного министра, с проблемой по обеспечению очистки сточных вод на должном уровне столкнулись многие российские регионы, где был реализован федеральный проект.
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"По инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева на доработку объектов из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей. Средства направят на очистные сооружения в Рыбинском, Некоузском, Тутаевском, Большесельском и Некрасовском районах", - сообщает правительство региона.
Губернатор также поставил перед заказчиками, которыми являются органы местного самоуправления, задачу о взыскании ущерба с подрядчиков и проектировщиков, некачественно выполнивших контракты.
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссияГосдума РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖКХМихаил Евраев
 
 
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