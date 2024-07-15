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СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
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11:07 15.07.2024 (обновлено: 16:13 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/spiegel-1959716485.html
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ
В боях за Часов Яр на стороне ВСУ принимают участие немецкие снайперы, сообщает Spiegel. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:07
2024-07-15T16:13
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В боях за Часов Яр на стороне ВСУ принимают участие немецкие снайперы, сообщает Spiegel."С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них – Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере", — говорится в видеоролике.Как указал журналист, немецкий военный еще до начала боевых действий несколько раз посещал Украину, а теперь воюет на стороне ВСУ в районе Часова Яра в качестве снайпера.Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным Минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать более 5,9 тысячи боевиков.
https://ria.ru/20240715/tac-1959695493.html
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в мире, украина, россия, часов яр, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ

Spiegel: в ВСУ в боях за Часов Яр воюют немецкие снайперы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В боях за Часов Яр на стороне ВСУ принимают участие немецкие снайперы, сообщает Spiegel.
«
"С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них – Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере", — говорится в видеоролике.
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Как указал журналист, немецкий военный еще до начала боевых действий несколько раз посещал Украину, а теперь воюет на стороне ВСУ в районе Часова Яра в качестве снайпера.
Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным Минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать более 5,9 тысячи боевиков.
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