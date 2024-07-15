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В Подмосковье упростили регистрацию социальных предприятий - РИА Новости, 15.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:38 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/sotspredpriyatiya-1959813149.html
В Подмосковье упростили регистрацию социальных предприятий
В Подмосковье упростили регистрацию социальных предприятий - РИА Новости, 15.07.2024
В Подмосковье упростили регистрацию социальных предприятий
В Подмосковье теперь подать заявку на признание предприятия социальным можно через специальный сервис, сообщил 360.ru. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:38
2024-07-15T16:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Подмосковье теперь подать заявку на признание предприятия социальным можно через специальный сервис, сообщил 360.ru.Министр по инвестициям, промышленности и науке региона Екатерина Зиновьева рассказала, что интерактивная витрина соцпредприятий заработала на инвестиционном портале Московской области, причем регион занимает лидирующую позицию. С таким статусом зарегистрировали уже 1087 компаний МСП."Сегодня на карту нанесено уже 1011 объектов социального бизнеса", – отметила Зиновьева.Она добавила, что с помощью инвестиционного портала региона можно узнать о компаниях, которые работают в Подмосковье, а также познакомиться с более подробной информацией об их проектах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье упростили регистрацию социальных предприятий

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкУченица во время занятий
Ученица во время занятий - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Подмосковье теперь подать заявку на признание предприятия социальным можно через специальный сервис, сообщил 360.ru.
Министр по инвестициям, промышленности и науке региона Екатерина Зиновьева рассказала, что интерактивная витрина соцпредприятий заработала на инвестиционном портале Московской области, причем регион занимает лидирующую позицию. С таким статусом зарегистрировали уже 1087 компаний МСП.
"Сегодня на карту нанесено уже 1011 объектов социального бизнеса", – отметила Зиновьева.
Она добавила, что с помощью инвестиционного портала региона можно узнать о компаниях, которые работают в Подмосковье, а также познакомиться с более подробной информацией об их проектах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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