https://ria.ru/20240715/sotspredpriyatiya-1959813149.html

В Подмосковье упростили регистрацию социальных предприятий

В Подмосковье упростили регистрацию социальных предприятий - РИА Новости, 15.07.2024

В Подмосковье упростили регистрацию социальных предприятий

В Подмосковье теперь подать заявку на признание предприятия социальным можно через специальный сервис, сообщил 360.ru. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:38

2024-07-15T16:38

2024-07-15T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Подмосковье теперь подать заявку на признание предприятия социальным можно через специальный сервис, сообщил 360.ru.Министр по инвестициям, промышленности и науке региона Екатерина Зиновьева рассказала, что интерактивная витрина соцпредприятий заработала на инвестиционном портале Московской области, причем регион занимает лидирующую позицию. С таким статусом зарегистрировали уже 1087 компаний МСП."Сегодня на карту нанесено уже 1011 объектов социального бизнеса", – отметила Зиновьева.Она добавила, что с помощью инвестиционного портала региона можно узнать о компаниях, которые работают в Подмосковье, а также познакомиться с более подробной информацией об их проектах.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)