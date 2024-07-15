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Российские снайперы уничтожают пехоту и БПЛА ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 15.07.2024 (обновлено: 05:28 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/snaypery-1959677822.html
Российские снайперы уничтожают пехоту и БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
Российские снайперы уничтожают пехоту и БПЛА ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 15.07.2024
Российские снайперы уничтожают пехоту и БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
Снайперы группировки войск "Днепр" уничтожают пехоту ВСУ и охотящиеся за ними тяжелые БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T05:04
2024-07-15T05:28
специальная военная операция на украине
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запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Снайперы группировки войск "Днепр" уничтожают пехоту ВСУ и охотящиеся за ними тяжелые БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На ореховском направлении в Запорожской области снайперы группировки войск "Днепр" уничтожают живую силу и тяжелые квадрокоптеры ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что ВСУ активно применяют большое количество квадрокоптеров для вскрытия позиций снайперов. "Снайперы максимально скрытно и оперативно выдвигаются на огневую позицию, производят выстрел и быстро покидают огневую позицию, при этом удается поражать не только живую силу противника, но и охотящиеся за ними дроны", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240626/snayper-1955480547.html
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в мире, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские снайперы уничтожают пехоту и БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

Минобороны: снайперы "Днепра" уничтожают пехоту ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские снайперы
Российские снайперы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские снайперы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Снайперы группировки войск "Днепр" уничтожают пехоту ВСУ и охотящиеся за ними тяжелые БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"На ореховском направлении в Запорожской области снайперы группировки войск "Днепр" уничтожают живую силу и тяжелые квадрокоптеры ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что ВСУ активно применяют большое количество квадрокоптеров для вскрытия позиций снайперов.
"Снайперы максимально скрытно и оперативно выдвигаются на огневую позицию, производят выстрел и быстро покидают огневую позицию, при этом удается поражать не только живую силу противника, но и охотящиеся за ними дроны", - добавили в ведомстве.
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