https://ria.ru/20240715/snaypery-1959677822.html

Российские снайперы уничтожают пехоту и БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

Российские снайперы уничтожают пехоту и БПЛА ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 15.07.2024

Российские снайперы уничтожают пехоту и БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

Снайперы группировки войск "Днепр" уничтожают пехоту ВСУ и охотящиеся за ними тяжелые БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T05:04

2024-07-15T05:04

2024-07-15T05:28

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959076625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4109aab785fe7a2667c07e1aae21d846.jpg

ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Снайперы группировки войск "Днепр" уничтожают пехоту ВСУ и охотящиеся за ними тяжелые БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На ореховском направлении в Запорожской области снайперы группировки войск "Днепр" уничтожают живую силу и тяжелые квадрокоптеры ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что ВСУ активно применяют большое количество квадрокоптеров для вскрытия позиций снайперов. "Снайперы максимально скрытно и оперативно выдвигаются на огневую позицию, производят выстрел и быстро покидают огневую позицию, при этом удается поражать не только живую силу противника, но и охотящиеся за ними дроны", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240626/snayper-1955480547.html

https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, россия, вооруженные силы украины