https://ria.ru/20240715/snaryady-1959805372.html

ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 15.07.2024

ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра по Горловке, а также по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:12

2024-07-15T16:12

2024-07-15T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

сцкк

горловка

петровский район

стирол

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра по Горловке, а также по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 10.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 10.40 по 15.45 выпустили 14 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240715/spiegel-1959716485.html

https://ria.ru/20240715/nato-1959259087.html

донецк

горловка

петровский район

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в мире, донецк, сцкк, горловка, петровский район, стирол, вооруженные силы украины