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Кампанию Байдена могут приостановить после покушения на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
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14:33 15.07.2024 (обновлено: 14:34 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/smi-1959770707.html
Кампанию Байдена могут приостановить после покушения на Трампа, пишут СМИ
Кампанию Байдена могут приостановить после покушения на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Кампанию Байдена могут приостановить после покушения на Трампа, пишут СМИ
Попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа вызвала раскол в рядах Демократической партии в вопросе дальнейшей предвыборной кампании президента США... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:33
2024-07-15T14:34
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа вызвала раскол в рядах Демократической партии в вопросе дальнейшей предвыборной кампании президента США Джо Байдена, ряд политиков считает необходимым приостановить ее на несколько недель, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники. "Некоторые демократы убеждены, что кампания Байдена должна подождать несколько недель, если не больше, прежде чем возобновить полномасштабную критику личности Трампа", - пишет издание. При этом другие сторонники партии считают необходимым, наоборот, "нанести удар" и вернуться в наступление, такое мнение выразил в беседе с изданием демократ, пожелавший сохранить анонимность. Он также подчеркнул, что сам Трамп не планирует ставить свою предвыборную кампанию на паузу. В Демократической партии как сторонники Байдена, считающие, что ему следует сохранить свою кандидатуру, так и те, кто хочет, чтобы он вышел из гонки, говорят, что покушение, вероятно, снижает вероятность того, что нынешний лидер страны выйдет из гонки, отмечает издание. Со ссылкой на источники Newsweek сообщает, что ряд конгрессменов-демократов, которые ранее хотели призвать Байдена отказаться от переизбрания, теперь вряд ли пойдут на такой шаг. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/bayden-1959559105.html
https://ria.ru/20240715/tramp-1959760229.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Кампанию Байдена могут приостановить после покушения на Трампа, пишут СМИ

Newsweek: кампания по критике Трампа может приостановиться после покушения

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа вызвала раскол в рядах Демократической партии в вопросе дальнейшей предвыборной кампании президента США Джо Байдена, ряд политиков считает необходимым приостановить ее на несколько недель, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники.
"Некоторые демократы убеждены, что кампания Байдена должна подождать несколько недель, если не больше, прежде чем возобновить полномасштабную критику личности Трампа", - пишет издание.
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14 июля, 12:38
При этом другие сторонники партии считают необходимым, наоборот, "нанести удар" и вернуться в наступление, такое мнение выразил в беседе с изданием демократ, пожелавший сохранить анонимность. Он также подчеркнул, что сам Трамп не планирует ставить свою предвыборную кампанию на паузу.
В Демократической партии как сторонники Байдена, считающие, что ему следует сохранить свою кандидатуру, так и те, кто хочет, чтобы он вышел из гонки, говорят, что покушение, вероятно, снижает вероятность того, что нынешний лидер страны выйдет из гонки, отмечает издание. Со ссылкой на источники Newsweek сообщает, что ряд конгрессменов-демократов, которые ранее хотели призвать Байдена отказаться от переизбрания, теперь вряд ли пойдут на такой шаг.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Вчера, 13:59
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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