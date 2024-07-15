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В СК заявили о психопатической привязанности матери, убившей сына в Перми - РИА Новости, 15.07.2024
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16:01 15.07.2024 (обновлено: 16:05 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/smert-1959801658.html
В СК заявили о психопатической привязанности матери, убившей сына в Перми
В СК заявили о психопатической привязанности матери, убившей сына в Перми - РИА Новости, 15.07.2024
В СК заявили о психопатической привязанности матери, убившей сына в Перми
Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:01
2024-07-15T16:05
происшествия
пермь
ленинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как суицид, заявил журналистам в суде следователь Павел Сатюков. "Особенные отношения были между матерью и сыном психопатического характера. Она не отпускала его в детский сад, школу, он мало общался со сверстниками. Она по-особенному воспринимает свою связь с ребёнком, воспринимает его как часть себя, (а его убийство - ред.) - как суицид", - рассказал Сатюков, исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Ленинскому району Перми следственного управления СК РФ по Пермскому краю. По предварительным данным, смерть ребёнка наступила от удушения. Ножевые ранения нанесены посмертно. Следователи считают, женщина изначально не понимала, что сын уже скончался. "Расцениваю как действия человека, оказавшегося в безвыходной ситуации... Ей некуда было пойти. Отец - в США в изоляторе в связи с нарушением какого-то законодательства, сообщают родственники", - пояснил представитель ведомства. Помог раскрыть преступление дневник Шатовой, найденный правоохранителями, добавил следователь. Ленинский районный суд Перми рассматривает ходатайство следствия об аресте Шатовой. Женщина ранее призналась в преступлении, назвав в качестве мотива большие долги: она хотела совершить суицид и убила сына, чтобы он не остался один. Тело ребенка нашли на улице в чемодане.
https://ria.ru/20240715/sk-1959755627.html
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пермь
ленинский район
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происшествия, пермь, ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Ленинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК заявили о психопатической привязанности матери, убившей сына в Перми

СК: обвиняемая в убийстве сына в Перми была к нему психопатически привязана

© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краюПодозреваемая в убийстве сына в Перми
Подозреваемая в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю
Подозреваемая в убийстве сына в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как суицид, заявил журналистам в суде следователь Павел Сатюков.
"Особенные отношения были между матерью и сыном психопатического характера. Она не отпускала его в детский сад, школу, он мало общался со сверстниками. Она по-особенному воспринимает свою связь с ребёнком, воспринимает его как часть себя, (а его убийство - ред.) - как суицид", - рассказал Сатюков, исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Ленинскому району Перми следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
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По предварительным данным, смерть ребёнка наступила от удушения. Ножевые ранения нанесены посмертно. Следователи считают, женщина изначально не понимала, что сын уже скончался.
"Расцениваю как действия человека, оказавшегося в безвыходной ситуации... Ей некуда было пойти. Отец - в США в изоляторе в связи с нарушением какого-то законодательства, сообщают родственники", - пояснил представитель ведомства.
Помог раскрыть преступление дневник Шатовой, найденный правоохранителями, добавил следователь.
Ленинский районный суд Перми рассматривает ходатайство следствия об аресте Шатовой. Женщина ранее призналась в преступлении, назвав в качестве мотива большие долги: она хотела совершить суицид и убила сына, чтобы он не остался один. Тело ребенка нашли на улице в чемодане.
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Вчера, 13:20
 
ПроисшествияПермьЛенинский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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