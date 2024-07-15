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В Словакии не поддержали предложение осудить якобы российский удар в Киеве - РИА Новости, 15.07.2024
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16:53 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/slovakiya-1959819901.html
В Словакии не поддержали предложение осудить якобы российский удар в Киеве
В Словакии не поддержали предложение осудить якобы российский удар в Киеве - РИА Новости, 15.07.2024
В Словакии не поддержали предложение осудить якобы российский удар в Киеве
Парламент в Словакии не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, сообщил вице-спикер парламента, глава партии... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:53
2024-07-15T16:53
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БРАТИСЛАВА, 15 июл - РИА Новости. Парламент в Словакии не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, сообщил вице-спикер парламента, глава партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Михал Шимечка. В понедельник депутат от оппозиционной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Беата Юрик предложила включить в повестку заседания парламента рассмотрение резолюции об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, которая, по данным Минобороны РФ, была повреждена ракетой украинской ПВО. Данное предложение поддержал только 41 депутат, для включения вопроса в повестку необходимо, чтобы за проголосовали не менее 76 депутатов. "В начале заседания парламента мы, как партия Progresivne Slovensko, предложили резолюцию об этом (об осуждении удара по больнице в Киеве - ред.), но они и это не способны поддержать", - написал Шимечка на своей странице в социальной сети Facebook*. Во время заседания один из парламентариев из партии SNS (Словацкая национальная партия) Павел Люптак задал неудобный вопрос об информации по удару. "Вы предложили резолюцию об осуждении удара по больнице на Украине. Какая у вас есть информация о том, что произошло, и что это сделала Россия? Вы лично там были?" - отреагировал на предложение оппозиции Люптак. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киев, россия, украина, словакия
В мире, Киев, Россия, Украина, Словакия
В Словакии не поддержали предложение осудить якобы российский удар в Киеве

В Словакии не поддержали предложение осудить Россию за падение ракеты в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 15 июл - РИА Новости. Парламент в Словакии не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, сообщил вице-спикер парламента, глава партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Михал Шимечка.
В понедельник депутат от оппозиционной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Беата Юрик предложила включить в повестку заседания парламента рассмотрение резолюции об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, которая, по данным Минобороны РФ, была повреждена ракетой украинской ПВО. Данное предложение поддержал только 41 депутат, для включения вопроса в повестку необходимо, чтобы за проголосовали не менее 76 депутатов.
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"В начале заседания парламента мы, как партия Progresivne Slovensko, предложили резолюцию об этом (об осуждении удара по больнице в Киеве - ред.), но они и это не способны поддержать", - написал Шимечка на своей странице в социальной сети Facebook*.
Во время заседания один из парламентариев из партии SNS (Словацкая национальная партия) Павел Люптак задал неудобный вопрос об информации по удару.
"Вы предложили резолюцию об осуждении удара по больнице на Украине. Какая у вас есть информация о том, что произошло, и что это сделала Россия? Вы лично там были?" - отреагировал на предложение оппозиции Люптак.
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Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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