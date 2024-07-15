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В Подмосковье более 34 тысячам новорожденных провели неонатальный скрининг - РИА Новости, 15.07.2024
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Новости Подмосковья
 
12:54 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/skrining-1959744343.html
В Подмосковье более 34 тысячам новорожденных провели неонатальный скрининг
В Подмосковье более 34 тысячам новорожденных провели неонатальный скрининг - РИА Новости, 15.07.2024
В Подмосковье более 34 тысячам новорожденных провели неонатальный скрининг
Свыше 34 тысячам новорожденных из Подмосковья провели исследования в рамках расширенного неонатального скрининга с начала 2024 года, сообщил министр... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:54
2024-07-15T12:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Свыше 34 тысячам новорожденных из Подмосковья провели исследования в рамках расширенного неонатального скрининга с начала 2024 года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Всем новорожденным в Московской области проводится неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. При такой своевременной диагностике мы можем выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение. Всего с начала года были обследованы более 34 тысяч детей", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что в начале прошлого года в Подмосковье был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Обследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

В Подмосковье более 34 тысячам новорожденных провели неонатальный скрининг

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкНоворожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Новорожденные дети. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Свыше 34 тысячам новорожденных из Подмосковья провели исследования в рамках расширенного неонатального скрининга с начала 2024 года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Всем новорожденным в Московской области проводится неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. При такой своевременной диагностике мы можем выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение. Всего с начала года были обследованы более 34 тысяч детей", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве напомнили, что в начале прошлого года в Подмосковье был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Обследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.
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