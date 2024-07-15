https://ria.ru/20240715/skrining-1959744343.html

В Подмосковье более 34 тысячам новорожденных провели неонатальный скрининг

В Подмосковье более 34 тысячам новорожденных провели неонатальный скрининг - РИА Новости, 15.07.2024

В Подмосковье более 34 тысячам новорожденных провели неонатальный скрининг

Свыше 34 тысячам новорожденных из Подмосковья провели исследования в рамках расширенного неонатального скрининга с начала 2024 года, сообщил министр... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:54

2024-07-15T12:54

2024-07-15T12:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Свыше 34 тысячам новорожденных из Подмосковья провели исследования в рамках расширенного неонатального скрининга с начала 2024 года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Всем новорожденным в Московской области проводится неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. При такой своевременной диагностике мы можем выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение. Всего с начала года были обследованы более 34 тысяч детей", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что в начале прошлого года в Подмосковье был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Обследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.

https://ria.ru/20240508/vyplaty-1944720491.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк