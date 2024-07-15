Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/sklad-1959797900.html
В Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями
В Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями - РИА Новости, 15.07.2024
В Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями
Склад с автозапчастями загорелся в Ростове-на-Дону на площади 120 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:49
2024-07-15T15:49
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Склад с автозапчастями загорелся в Ростове-на-Дону на площади 120 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 15.05 поступило сообщение о возгорании склада с автозапчастями на улице Орская 27/1", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что площадь пожара 120 "квадратов". На месте работают 41 человек и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20240715/vlasti-1959794963.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями

МЧС: в Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями на площади 120 кв м

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Склад с автозапчастями загорелся в Ростове-на-Дону на площади 120 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 15.05 поступило сообщение о возгорании склада с автозапчастями на улице Орская 27/1", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что площадь пожара 120 "квадратов".
На месте работают 41 человек и 11 единиц техники.
Последствия лесного пожара в районе урочища Сухая щель. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо
Вчера, 15:40
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала