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В Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями
В Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями - РИА Новости, 15.07.2024
В Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями
Склад с автозапчастями загорелся в Ростове-на-Дону на площади 120 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:49
2024-07-15T15:49
2024-07-15T15:49
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Склад с автозапчастями загорелся в Ростове-на-Дону на площади 120 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 15.05 поступило сообщение о возгорании склада с автозапчастями на улице Орская 27/1", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что площадь пожара 120 "квадратов". На месте работают 41 человек и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20240715/vlasti-1959794963.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями
МЧС: в Ростове-на-Дону загорелся склад с автозапчастями на площади 120 кв м