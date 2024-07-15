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В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах - РИА Новости, 15.07.2024
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19:51 15.07.2024 (обновлено: 20:01 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/sirija-1959869346.html
В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах
В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах - РИА Новости, 15.07.2024
В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах
Голосование на парламентских выборах в Сирии продлено на два часа и завершится в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), говорится в заявлении высшего... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:51
2024-07-15T20:01
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ДАМАСК, 15 июл - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Сирии продлено на два часа и завершится в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), говорится в заявлении высшего судебного комитета по выборам, полученном РИА Новости. "Период голосования продлен на всех избирательных участках в Сирии на два часа и завершится сегодня в 21.00", - сообщается в заявлении. В понедельник в Сирии проходят выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тысячи кандидатов ведут борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. Глава высшего судебного комитета по выборам в Сирии Джихад Мурад заявил, что на территории страны будут действовать свыше 8,1 тысячи избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране. Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас".
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в мире, сирия
В мире, Сирия
В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах

В Сирии время голосования на парламентских выборах продлили на 2 часа — до 21:00

© AFP 2024Избиратели стоят в очереди на избирательном участке во время парламентских выборов в городе Алеппо, Сирия. 15 июля 2024
Избиратели стоят в очереди на избирательном участке во время парламентских выборов в городе Алеппо, Сирия. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AFP 2024
Избиратели стоят в очереди на избирательном участке во время парламентских выборов в городе Алеппо, Сирия. 15 июля 2024
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 15 июл - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Сирии продлено на два часа и завершится в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), говорится в заявлении высшего судебного комитета по выборам, полученном РИА Новости.
«
"Период голосования продлен на всех избирательных участках в Сирии на два часа и завершится сегодня в 21.00", - сообщается в заявлении.
В понедельник в Сирии проходят выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тысячи кандидатов ведут борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. Глава высшего судебного комитета по выборам в Сирии Джихад Мурад заявил, что на территории страны будут действовать свыше 8,1 тысячи избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране.
Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас".
Подсчет голосов на президентских выборах в Сирии на одном из избирательных участков Дамаска - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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