https://ria.ru/20240715/sirija-1959869346.html

В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах

В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах - РИА Новости, 15.07.2024

В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах

Голосование на парламентских выборах в Сирии продлено на два часа и завершится в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), говорится в заявлении высшего... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:51

2024-07-15T19:51

2024-07-15T20:01

в мире

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959871276_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3e9c92e6b591091f17d7ca2fa1863f7.jpg

ДАМАСК, 15 июл - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Сирии продлено на два часа и завершится в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), говорится в заявлении высшего судебного комитета по выборам, полученном РИА Новости. "Период голосования продлен на всех избирательных участках в Сирии на два часа и завершится сегодня в 21.00", - сообщается в заявлении. В понедельник в Сирии проходят выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тысячи кандидатов ведут борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. Глава высшего судебного комитета по выборам в Сирии Джихад Мурад заявил, что на территории страны будут действовать свыше 8,1 тысячи избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране. Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас".

https://ria.ru/20240715/siriya-1959161458.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия