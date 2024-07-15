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В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах
В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах - РИА Новости, 15.07.2024
В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах
Голосование на парламентских выборах в Сирии продлено на два часа и завершится в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), говорится в заявлении высшего... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:51
2024-07-15T19:51
2024-07-15T20:01
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ДАМАСК, 15 июл - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Сирии продлено на два часа и завершится в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), говорится в заявлении высшего судебного комитета по выборам, полученном РИА Новости. "Период голосования продлен на всех избирательных участках в Сирии на два часа и завершится сегодня в 21.00", - сообщается в заявлении. В понедельник в Сирии проходят выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тысячи кандидатов ведут борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. Глава высшего судебного комитета по выборам в Сирии Джихад Мурад заявил, что на территории страны будут действовать свыше 8,1 тысячи избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране. Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
В Сирии продлили время голосования на парламентских выборах
В Сирии время голосования на парламентских выборах продлили на 2 часа — до 21:00
ДАМАСК, 15 июл - РИА Новости. Голосование на парламентских выборах в Сирии продлено на два часа и завершится в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), говорится в заявлении высшего судебного комитета по выборам, полученном РИА Новости.
«
"Период голосования продлен на всех избирательных участках в Сирии на два часа и завершится сегодня в 21.00", - сообщается в заявлении.
В понедельник в Сирии проходят выборы в Народный совет (парламент). Более 1,5 тысячи кандидатов ведут борьбу за 250 мест в сирийском парламенте. Глава высшего судебного комитета по выборам в Сирии Джихад Мурад заявил, что на территории страны будут действовать свыше 8,1 тысячи избирательных участков. Нынешние парламентские выборы стали четвертыми для Сирии с момента начала в 2011 году вооруженного конфликта в стране.
Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас".